У "Скелі" назвали причини смерті військових: частина мала приховані хвороби, а один — впав з дерева

425 окремий штурмовий полк "Скеля" прокоментував смерті мобілізованих військових, які померли невдовзі після початку служби. У підрозділі заявили, що частина бійців нібито мала приховані важкі захворювання, не виявлені під час ВЛК, а один із військовослужбовців, за версією полку, дістав смертельні травми після падіння із сосни під час спроби самовільно залишити частину.

На офіційній сторінці у Facebook 425 окремого штурмового полку "Скеля" оприлюднили заяву у відповідь на матеріал "Суспільного" про загибель кількох військовослужбовців із Івано-Франківщини, які проходили службу у підрозділі. У командуванні полку висловили співчуття рідним загиблих та заявили, що кожен випадок смерті ретельно перевіряється. Там наголосили, що вже співпрацюють із правоохоронними органами та іншими уповноваженими структурами для встановлення всіх обставин.

Окремо у заяві прокоментували інформацію про можливі побиття та неналежне поводження з військовими. У полку стверджують, що всі подібні повідомлення перевіряються, а у разі підтвердження фактів порушень винні мають понести відповідальність. Також у підрозділі надали власну версію обставин смерті кожного із військовослужбовців, згаданих у журналістському розслідуванні.

Зокрема, щодо Ярослава Мокрія у полку заявили, що причиною смерті стали хронічна легенева недостатність та обструктивна хвороба легень, які нібито не виявили під час проходження військово-лікарської комісії.

Стосовно Петра Данильціва командування повідомило, що він помер через гостру серцеву недостатність та атеросклеротичний кардіосклероз. У полку також вказали, що ці патології не були встановлені під час медичного огляду перед мобілізацією.

Коментуючи смерть Василя Войчука, у підрозділі зазначили, що слідчі перевіряли інформацію про можливі тілесні ушкодження, однак попередньо ознак побиття не виявили. Офіційною причиною смерті назвали гостру легенево-серцеву недостатність та епієму плеври.

Щодо Віталія Карата у полку заявили, що він нібито намагався самовільно залишити місце служби. За версією командування, військового знайшли на високій сосні, після чого він погодився спуститися, однак упав та отримав травми грудної клітки і переломи ребер. Пізніше у нього також діагностували пневмонію, після чого чоловіка госпіталізували до лікарні у Павлограді. Обставини його смерті у медзакладі, як стверджують у полку, ще уточнюються.

У випадку Василя Цюрка у підрозділі повідомили, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність та атеросклеротична хвороба серця. Водночас за цим фактом відкрито кримінальне провадження для встановлення всіх обставин смерті.

"Отже, за наявною на цей момент інформацією, частина випадків пов’язана зі складним медичним станом військовослужбовців. Розуміємо, що подібні випадки викликають значний суспільний резонанс і тривогу серед родин військовослужбовців. Саме тому командування полку відкрите до співпраці із засобами масової інформації, готове надавати перевірену інформацію в межах, дозволених законодавством та вимогами безпеки, а також сприяти об’єктивному висвітленню ситуації", — зауважили в дописі.

За декілька днів до цього, 17 травня "Суспільне" оприлюднило матеріал про смерть щонайменше п’ятьох мобілізованих бійців 425 окремого штурмового полку "Скеля" — Василя Войчука, Василя Цюрка, Ярослава Мокрія, Петра Данильціва та Віталія Карата.

За інформацією журналістів, усі вони були мобілізовані у лютому-березні 2026 року та померли протягом перших днів або тижнів служби. Родичі військових заявляли про раптову втрату зв’язку з чоловіками, незрозумілі обставини перебування у частині та, у деяких випадках, можливі побиття або погіршення стану здоров’я перед смертю. Водночас в офіційних документах причинами смертей вказані переважно серцево-судинні та легеневі захворювання. Родини загиблих наполягають на окремому та неупередженому розслідуванні кожного випадку.

Раніше перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков заявив, що у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" зафіксували порушення прав військовослужбовців, проблеми з медичним забезпеченням та випадки побиття бійців. За його словами, у підрозділі триває комплексна перевірка, а окрему увагу приділяють смертям військових від пневмонії та своєчасності їхньої госпіталізації.

Крім того, військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що в 225-му ОШП та 425-му полку "Скеля" справді фіксують порушення прав військовослужбовців і надмірно жорстку дисципліну, тому ці підрозділи перебувають під посиленим контролем її офісу. Також вона повідомила, що розслідування смертей бійців від пневмонії триває.