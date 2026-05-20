В "Скале" назвали причины смерти военных: часть имела скрытые болезни, а один — упал с дерева

425 отдельный штурмовой полк "Скала" прокомментировал смерти мобилизованных военных, которые умерли вскоре после начала службы. В подразделении заявили, что часть бойцов якобы имела скрытые тяжелые заболевания, не выявленные во время ВВК, а один из военнослужащих, по версии полка, получил смертельные травмы после падения с сосны при попытке самовольно покинуть часть.

На официальной странице в Facebook 425 отдельного штурмового полка "Скала" обнародовали заявление в ответ на материал "Суспільного" о гибели нескольких военнослужащих из Ивано-Франковской области, которые проходили службу в подразделении. В командовании полка выразили соболезнования родным погибших и заявили, что каждый случай смерти тщательно проверяется. Там отметили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами и другими уполномоченными структурами для установления всех обстоятельств.

Отдельно в заявлении прокомментировали информацию о возможных избиениях и ненадлежащем обращении с военными. В полку утверждают, что все подобные сообщения проверяются, а в случае подтверждения фактов нарушений виновные должны понести ответственность. Также в подразделении предоставили собственную версию обстоятельств смерти каждого из военнослужащих, упомянутых в журналистском расследовании.

Відео дня

В частности, в отношении Ярослава Мокрия в полку заявили, что причиной смерти стали хроническая легочная недостаточность и обструктивная болезнь легких, которые якобы не обнаружили во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Относительно Петра Данильцива командование сообщило, что он умер из-за острой сердечной недостаточности и атеросклеротического кардиосклероза. В полку также указали, что эти патологии не были установлены во время медицинского осмотра перед мобилизацией.

Публикация 425 отдельного штурмового полка "Скала" в Facebook Фото: Скриншот Публикация 425 отдельного штурмового полка "Скала" в Facebook Фото: Скриншот

Комментируя смерть Василия Войчука, в подразделении отметили, что следователи проверяли информацию о возможных телесных повреждениях, однако предварительно признаков избиения не обнаружили. Официальной причиной смерти назвали острую легочно-сердечную недостаточность и эпиему плевры.

Относительно Виталия Карата в полку заявили, что он якобы пытался самовольно покинуть место службы. По версии командования, военного нашли на высокой сосне, после чего он согласился спуститься, однако упал и получил травмы грудной клетки и переломы ребер. Позже у него также диагностировали пневмонию, после чего мужчину госпитализировали в больницу в Павлограде. Обстоятельства его смерти в медучреждении, как утверждают в полку, еще уточняются.

В случае Василия Цюрка в подразделении сообщили, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность и атеросклеротическая болезнь сердца. В то же время по данному факту открыто уголовное производство для установления всех обстоятельств смерти.

"Итак, по имеющейся на данный момент информации, часть случаев связана со сложным медицинским состоянием военнослужащих. Понимаем, что подобные случаи вызывают значительный общественный резонанс и тревогу среди семей военнослужащих. Именно поэтому командование полка открыто к сотрудничеству со средствами массовой информации, готово предоставлять проверенную информацию в пределах, разрешенных законодательством и требованиями безопасности, а также способствовать объективному освещению ситуации", — отметили в заметке.

За несколько дней до этого, 17 мая "Суспільне" обнародовало материал о смерти по меньшей мере пяти мобилизованных бойцов 425 отдельного штурмового полка "Скала" — Василия Войчука, Василия Цюрка, Ярослава Мокрия, Петра Данильцива и Виталия Карата.

Фото военный, умерших во время пребывания в полку "Скала" Фото: Суспільне

По информации журналистов, все они были мобилизованы в феврале-марте 2026 года и умерли в течение первых дней или недель службы. Родственники военных заявляли о внезапной потере связи с мужчинами, непонятных обстоятельствах пребывания в части и, в некоторых случаях, возможных избиениях или ухудшении состояния здоровья перед смертью. В то же время в официальных документах причинами смертей указаны преимущественно сердечно-сосудистые и легочные заболевания. Семьи погибших настаивают на отдельном и беспристрастном расследовании каждого случая.

Ранее первый заместитель военного омбудсмена Руслан Цыганков заявил, что в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" зафиксировали нарушения прав военнослужащих, проблемы с медицинским обеспечением и случаи избиения бойцов. По его словам, в подразделении продолжается комплексная проверка, а особое внимание уделяют смертям военных от пневмонии и своевременности их госпитализации.

Кроме того, военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что в 225-м ОШП и 425-м полку "Скала" действительно фиксируют нарушения прав военнослужащих и чрезмерно жесткую дисциплину, поэтому эти подразделения находятся под усиленным контролем ее офиса. Также она сообщила, что расследование смертей бойцов от пневмонии продолжается.