У ДТП загинула директорка EVA Василина Петлицька: що відомо

У дорожньо-транспортній пригоді загинула директорка EVA Beaty Василина Петлицька, повідомили у мережі. Жінка пройшла усіх щаблі кар'єрної драбини й керувала кількома десятками магазинів. Що відомо про смерть Петлицької?

Про смерть Петлицької стало відомо зранку 10 серпня. Інформацію опублікував на Facebook підприємець, власник корпорації TERWIN, мережі магазинів EVA Руслан Шостак. Шостак висловив слова скорботи та написав, що колектив сумує через втрату.

У повідомленні Шостака не вказана причина та дата смерті. Підприємець згадав, що Петлицька прийшла в компанію у молодому віці, як робила кар'єру та дійшла до однієї з найвищих посад. Також зауважується, що у жінки було троє дітей.

"У Василини залишилося троє дітей. Ми обов’язково будемо поруч із ними та підтримаємо родину, зберігаючи пам’ять про їхню маму. Висловлюю найглибші співчуття родині Василини та всім її близьким", — ідеться у дописі.

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Василина Петлицька — допис Шостака 10 серпня Фото: Скриншот

Під публікацією про смерть Петлицької з'явилось понад тисячу скорботних реакцій та десятки коментарів. Люди висловлювали співчуття та сумували. Крім того, в одному з коментарів написали, що постраждала ще одна співробітниця компанії: їй побажали одужання. До всього, уточнювали, що могла статись ДТП.

Василина Петлицька — слова скорботи через смерть жінки Фото: Скриншот

Медіа Forbes уточнило деталі смерті Василини Петлицької. Вказано, що справді ідеться про ДТП, яке сталось 6 серпня: не вказано регіон, де відбулась подія та інші обставини трагедії.

Василина Петлицька — біографія

Василина Петлицька — директорка у мережі магазинів EVA, яка працювала в компанії близько 10 років, розповіли медіа. Перша посада — керівниця рекламного відділу, і протягом десятиліття жінка доросла до посади окремого бізнес-напрямку. Уточнюється, що ідеться про напрямок Eva Beauty, який з'явився у 2023 році, а Петлицька почала ним керувати у 2024 році. Особливість напрямку — продаж професійної косметики та дотичних сервісів. Останній допис Петлицької у мережі Instagram присвячений родинному відпочинку в Румунії. Бачимо, що молодша дитина ще в колясці. 1 серпня жінка пораділа, що троє дітей поплавали у морі: під повідомленням — десятки коментарів зі словами скорботи.

Василина Петлицька — останнє фото з відпочинку 1 серпня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про смерть інших українців: серед них — військовослужбовець Олексій Юков, який займався полеглими бійцями ЗСУ та був засновником пошукового загону "Плацдарм". Юков відшукував полеглих, допомагав з ідентифікацією, сповіщав родичів: загинув від удару РФ у серпні 2026 року.

Нагадуємо, у червні медіа розповіли про смерть військового 108 бригади ТрО, який загинув під час евакуації побратима.