Был в нетрезвом состоянии: "куратор" нардепов от "Слуги народа" скрылся с места ДТП — СМИ (фото)

Бизнесмена из Черновцов Илью Павлюка, которого в СМИ неоднократно называли "теневым куратором" группы народных депутатов от "Слуги народа", подозревают в бегстве с места дорожно-транспортного происшествия. Впоследствии мужчину разыскали.

По информации издания, авария произошла около 18:00 на трассе М-30 недалеко от села Садовое Винницкого района. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ДТП столкнулись три автомобиля: Lexus LM350h, за рулем которого находился Павлюк, а также Ford Edge и Volkswagen Passat. По предварительным данным правоохранительных органов, прибывших на место происшествия, бизнесмен на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Павлюк попал в ДТП, находясь в нетрезвом состоянии Фото: Украинская правда

После прибытия полиции и проведения первых следственных действий Павлюк покинул место происшествия. К нему подъехал автомобиль Mercedes Brabus, на котором мужчина и уехал с места ДТП.

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В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента. Позже стало известно, что бизнесмена нашли, с ним проводятся необходимые процессуальные действия.

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Впоследствии стало известно, что в ДТП погибла директор компании EVA Василиса Петлицкая. СМИ сообщают, что происшествие произошло 6 августа, однако о месте происшествия ничего не известно.