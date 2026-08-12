В РФ сын православного олигарха на фиолетовом суперкаре сбил "героя СВО"
Авария произошла вечером 11 августа. Фиолетовый Lamborghini стоимостью около миллиона евро, за рулем которого был сын миллиардера Игоря Алтушкина, значительно превысил скорость и врезался в жилой дом, попутно сбив бывшего военного Тимура Халилова, который воевал в Украине.
Машина официально зарегистрирована на "православного олигарха", но за рулем был его сын Давид Алтушкин. На видео попал момент, когда он стоит над сбитым "ветераном", сообщает Аstra.
На крыльце дома в момент удара сидели двое мужчин. По словам очевидцев, один из них недавно вернулся с фронта на лечение в Екатеринбург и передвигался на костылях. Его госпитализировали с переломами ребер, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Второй мужчина обошелся без госпитализации. На месте ДТП также разбило два электросамоката — пострадали ли их водители, неизвестно.
Сам Давид Алтушкин получил травму головы, предположительно перелом носа и ушиб грудной клетки. Свидетели зафиксировали, как он с улыбкой разговаривает с сотрудниками полиции; от комментариев журналистам он отказался. Помимо него в машине находились еще двое подростков, а спорткар сопровождал черный внедорожник с охраной, которая после аварии накрыла разбитый Lamborghini черной тканью.
На автомобиле Lamborghini Aventador SVJ Coupе, который выпущен тиражом 900 экземпляров по всему миру и стоит более 715 тысяч евро, числится 16 штрафов за превышение скорости. Сын российского олигарха гонял по региону со скоростью за 200 км/час. В городе и по трассе он всегда передвигался в сопровождении внедорожников службы безопасности "Русской медной компании". 18-летний сын Давид Алтушкин успел отметиться в Екатеринбурге открытием элитной автозаправки Oillab by RCC с кафе, на которую потратили около 250 миллионов рублей.
Давид Алтушкин – сын миллиардера Игоря Алтушкина, которого называют "православным олигархом" — он финансировал строительство и реставрацию храмов в Свердловской области. Он был одним из спонсоров строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, которое привело к массовым протестам горожан в 2019 году.
Forbes оценивал его состояние в 4,9 млрд долларов; жена и один из сыновей имеют британское гражданство. В 2024 году Алтушкина внесли в санкционный список ЕС. Про "ветерана", на которого наехал сын "православного олигарха", известно несколько меньше. Это 23-летний боксер Тимур Халилов — в 2025 году его арестовали по обвинению в похищении жителя Самары, а во время ареста, когда ему грозило 12 лет за решеткой, он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился воевать в Украину. Он в больнице, а семья жалуется, что виновник ДТП с ними не связывался.
Сам Тимур хвастался, что ранение в поясницу и ногу он получил в Донецкой области в конце февраля. Лежал в больнице в Питере, в июне вернулся в Екатеринбург. До этого выступал профессионально, в том числе на Чемпионате России.
Напомним, несколько богатейших россиян, в том числе и из окружения кремлевского диктатора Владимира Путина за последний год вывели миллиарды долларов за границу, опасаясь грядущего экономического кризиса внутри РФ.
Также стало известно, что Китай начал больше контактировать с российской элитой в ожидании ухода Путина.