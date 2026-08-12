У РФ син православного олігарха на фіолетовому суперкарі збив "героя СВО"
Аварія сталася ввечері 11 серпня. Фіолетовий Lamborghini вартістю близько мільйона євро, за кермом якого був син мільярдера Ігоря Алтушкіна, значно перевищив швидкість і врізався в житловий будинок, по дорозі збивши колишнього військового Тимура Халілова, який воював в Україні.
Автомобіль офіційно зареєстрований на "православного олігарха", але за кермом був його син Давид Алтушкін. На відео зафіксовано момент, коли він стоїть над збитим "ветераном", повідомляє Astra.
На ганку будинку в момент удару сиділи двоє чоловіків. За словами очевидців, один із них нещодавно повернувся з фронту на лікування до Єкатеринбурга і пересувався на милицях. Його госпіталізували з переломами ребер, закритою черепно-мозковою травмою та численними забоями. Другий чоловік обійшовся без госпіталізації. На місці ДТП також розбилося два електросамокати — чи постраждали їхні водії, невідомо.
Сам Давид Алтушкін отримав травму голови, ймовірно, перелом носа та забій грудної клітки. Свідки зафіксували, як він з посмішкою розмовляє з поліцейськими; від коментарів журналістам він відмовився. Крім нього в машині перебували ще двоє підлітків, а спорткар супроводжував чорний позашляховик з охороною, яка після аварії накрила розбитий Lamborghini чорною тканиною.
На автомобілі Lamborghini Aventador SVJ Coupé, випущеному тиражем 900 екземплярів у всьому світі та вартістю понад 715 тисяч євро, зареєстровано 16 штрафів за перевищення швидкості. Син російського олігарха ганяв по регіону зі швидкістю понад 200 км/год. У місті та на трасі він завжди пересувався у супроводі позашляховиків служби безпеки "Російської мідної компанії". 18-річний син Давид Алтушкін встиг відзначитися в Єкатеринбурзі відкриттям елітної автозаправки Oillab by RCC з кафе, на яку витратили близько 250 мільйонів рублів.
Давид Алтушкін — син мільярдера Ігоря Алтушкіна, якого називають "православним олігархом", — він фінансував будівництво та реставрацію храмів у Свердловській області. Він був одним із спонсорів будівництва храму Святої Катерини в Єкатеринбурзі, що спричинило масові протести мешканців міста у 2019 році.
Forbes оцінював його статки у 4,9 млрд доларів; дружина та один із синів мають британське громадянство. У 2024 році Алтушкіна внесли до санкційного списку ЄС. Про "ветерана", на якого наїхав син "православного олігарха", відомо дещо менше. Це 23-річний боксер Тимур Халілов — у 2025 році його заарештували за звинуваченням у викраденні мешканця Самари, а під час арешту, коли йому загрожувало 12 років за ґратами, він підписав контракт з Міноборони РФ і вирушив воювати в Україну. Він перебуває в лікарні, а родина скаржиться, що винуватець ДТП з ними не зв’язувався.
Сам Тимур хвалився, що поранення в поперек і ногу він отримав у Донецькій області наприкінці лютого. Лікувався в лікарні в Санкт-Петербурзі, а в червні повернувся до Єкатеринбурга. До цього виступав на професійному рівні, зокрема на чемпіонаті Росії.
Нагадаємо, що кілька найбагатших росіян, у тому числі й з оточення кремлівського диктатора Володимира Путіна, за останній рік вивели мільярди доларів за кордон, побоюючись майбутньої економічної кризи в Росії.
Також стало відомо, що Китай почав активніше налагоджувати контакти з російською елітою в очікуванні відставки Путіна.