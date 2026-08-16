Був напідпитку за кермом: "куратор" нардепів від "Слуги народу" втік із місця ДТП – ЗМІ (фото)

Бізнесмена з Чернівців Іллю Павлюка, якого в медіа неодноразово називали "тіньовим куратором" групи нардепів від "Слуги народу", підозрюють у втечі з місця дорожньо-транспортної пригоди. Згодом чоловіка розшукали.

За інформацією видання, аварія сталася близько 18:00 на трасі М-30 неподалік села Садове Вінницького району. Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

У ДТП зіткнулися три автомобілі: Lexus LM350h, за кермом якого був Павлюк, а також Ford Edge і Volkswagen Passat. За попередніми даними правоохоронців, які виїхали на місце події, бізнесмен на момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Павлюк потрапив ДТП, будучи напідпитку Фото: Українська правда

Після приїзду поліції та виконання перших слідчих дій Павлюк залишив місце пригоди. За ним під'їхав автомобіль Mercedes Brabus, яким чоловік і виїхав з місця ДТП.

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Наразі встановлюються всі обставини інциденту. Пізніше стало відомо, що бізнесмена знайшли, з ним проводять необхідні процесуальні дії.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у РФ син православного олігарха на фіолетовому суперкарі збив "героя СВО". Аварія сталася ввечері 11 серпня, коли фіолетовий Lamborghini, за кермом якого був син мільярдера Ігоря Алтушкіна, перевищив швидкість і збив російського окупанта.

Згодом стало відомо, що в ДТП загинула директорка EVA Василина Петлицька. ЗМІ вказують, що подія сталася 6 серпня, однак про місце події нічого невідомо.