У Києві вимагають прибрати з вулиць електросамокати: чим це обґрунтовують

Петиція з вимогою заборонити комерційну оренду електросамокатів у столиці з’явилася на сайті Київської міської державної адміністрації у відповідному розділі.

Автор петиції Дмитро Ковальський наполягає на повній забороні діяльності сервісів прокату електросамокатів у Києві та розірванні меморандумів з усіма операторами.

Як наголошує Ковальський, міська влада "роками демонструє повну відсутність реакції та бездіяльність", незважаючи на тисячі скарг від мешканців столиці.

За його словами, електросамокати, на яких люди їздять тротуарами, стали реальною загрозою здоров’ю та життю містян.

Серед наслідків він називає систематичні наїзди на пішоходів, що призвело до сотень випадків зіткнень, що спричиняють важкі переломи, струси мозку та госпіталізацію постраждалих.

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У цьому ж переліку — травмування, оскільки пішоходи, зокрема люди похилого віку та діти, часто отримують удари ззаду, не маючи можливості зреагувати.

Також через електросамокати в Києві фіксують ДТП за участю кількох пасажирів. Найчастіше це трапляється через те, що на одному самокаті їздять кілька людей, хоча це заборонено правилами, через що транспортний засіб часто втрачає керованість і перевертається.

Ще одна проблема, яку спричиняють згадані транспортні засоби, — це блокування інфраструктури.

"Хаотично розкидані самокати перекривають пандуси, виходи з метро та пішохідні доріжки, унеможливлюючи пересування маломобільних груп та людей з візками", — зазначає автор.

Ковальський нагадує, що в Чернівцях цього місяця повністю заборонили прокат через загрозу безпеці:

"Київ має зробити те саме. Безпека людей — понад усе".

Наприкінці липня Львівська міська рада запровадила обмеження щодо електросамокатів та інших транспортних засобів, віднесених до категорії "мікромобілів". Згідно з новими правилами, їздити на самокатах можна лише з 16 років.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилася інформація про штрафи за користування електросамокатами, яку можуть підтримати у Верховній Раді. Зокрема, у травні 2026 року народні депутати ініціювали законопроект № 15283 про внесення змін до ПДР та КУпАП. Пропозиція парламентаріїв — штрафи, розмір яких збільшується залежно від кількості порушень: за перше — штраф 1700 грн, за друге — 3400, за всі наступні — 17 тис. грн.