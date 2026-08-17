В Киеве требуют убрать с улиц электросамокаты: чем это мотивируют

Петиция с требованием запретить коммерческий прокат электросамокатов в столице появилась на сайте Киевской городской государственной администрации в соответствующем разделе.

Автор петиции Дмитрий Ковальский настаивает на полном запрете деятельности сервисов проката электросамокатов в Киеве и разорвать меморандумы со всеми операторами.

Как подчеркивает Ковальский, городские власти "годами демонстрируют полное отсутствие реакции и бездействие", несмотря на тысячи жалоб от жителей столицы.

По его словам, электросамокаты, на которых люди ездят по тротуарам, стали реальной угрозой здоровью и жизни горожан.

В качестве последствий он называет систематические наезды на пешеходов, что обернулось сотнями случаев столкновений, которые приводят к тяжелым переломам, сотрясениям мозга и госпитализации пострадавших.

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В том же перечне — травмирование, поскольку пешеходы, в том числе пожилые люди и дети, часто терпят удары сзади без возможности среагировать.

Также из-за электросамокатов в Киеве фиксируют аварии с участием нескольких пассажиров. Чаще всего это происходит из-за того, что на одном самокате катаются несколько человек, хотя это запрещено правилами, из-за чего часто транспортное средство теряет управление и опрокидывается.

Еще одна проблема, которую создают упомянутые транспортные средства, — это блокировка инфраструктуры.

"Хаотично брошенные самокаты перекрывают пандусы, выходы из метро и пешеходные дорожки, делая невозможным движение маломобильных групп и людей с колясками", — констатирует автор.

Ковальский напоминает, что в Черновцах в этом месяце полностью запретили прокат из-за угрозы безопасности:

"Киев должен сделать то же самое. Безопасность людей — превыше всего".

В конце июля Львовский городской совет ввел ограничения для электросамокатов и других транспортных средств, отнесенных к категории "микромобилей". Согласно новым правилам, ездить на самокатах можно только с 16 лет.

Напомним, в СМИ появилась информация о штрафах за использование электросамокатов, которую могут поддержать в Верховной Раде. В частности, в мае 2026 года народные депутаты инициировали законопроект №15283 о внесении изменений в ПДД и КУоАП. Предложение парламентариев — штрафы, размер которых увеличивается в зависимости от количества нарушений: за первое — штраф 1700 грн, за второе — 3400, за все последующие — 17 тыс. грн.