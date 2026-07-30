Впервые в Украине: во Львове запретили детям до 16 лет кататься на самокатах

Львовский городской совет ввел ограничения для электросамокатов и других транспортных средств, отнесенных к категории "микромобилей". Согласно новым правилам, ездить на самокатах можно только с 16 лет. Также введены ограничения по скорости и обязательному ношению шлема. Какие правила езды на самокате вступили в силу во Львове — первом городе Украины, принявшем такое решение?

30 июля депутаты Львовского городского совета поддержали изменения в Правилах благоустройства, касающиеся электросамокатов, говорится в материале на портале горсовета. Решение касается возраста пользователей, скорости, шлемов и специальных экспериментальных знаков, которые появятся на улицах областного центра. Отмечается, что за соблюдением новых правил будут следить патрульная полиция и "Муниципальная стража": они будут проводить разъяснительную работу и задерживать нарушителей. Кроме того, в центральные органы власти было направлено обращение с просьбой внести изменения в правила дорожного движения и в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Відео дня

Какие новые правила езды на электросамокатах ввели во Львове:

разрешается ездить гражданам в возрасте от 16 лет;

запрещена езда без шлема;

ограничение скорости до 15 км/ч на опасных участках;

благоустройство зон парковки;

появятся новые дорожные знаки — знаки об ограничении скорости для электросамокатов и дополнительные обозначения к знакам ограничения скорости для автомобилей.

В материале пояснили, что причиной принятия решения о введении новых правил для самокатов стало увеличение числа травмированных. Согласно данным Львовского горсовета, с марта травмы получили около 100 детей. К тому же ранее в результате ДТП на этих видах транспорта погибли трое детей, которые стали донорами органов.

Проблемы с самокатами — подробности трагических ДТП

В мае 2026 года МВД Украины предоставило информацию о ДТП с участием самокатов, зафиксированных в 2024-2025 годах и в 2026 году, сообщило издание "Судебно-юридическая газета". Выяснилось, что в 2024 году таких случаев было 503, при этом погибло 12 человек. В 2025 году — на 40% больше: зафиксировано 845 ДТП и 19 погибших. Данные за первые три месяца 2026 года — 94 ДТП с участием самокатов и двое погибших.

Отметим, что Фокус писал о ДТП с участием самокатов и о случаях, когда дети и взрослые гибли или получали травмы. Одна из трагедий произошла в Гатном 10 мая. В сети были опубликованы кадры с камеры наблюдения, на которых видно, как двое детей на самокате вылетели на пешеходный переход под колеса автомобиля. 10-летний мальчик погиб, сообщила полиция.

Между тем в СМИ появилась информация о штрафах за использование электросамокатов, которую могут поддержать в Верховной Раде. В частности, в мае 2026 года народные депутаты инициировали законопроект №15283 о внесении изменений в ПДД и КУоАП. Предложение парламентариев — штрафы, размер которых увеличивается в зависимости от количества нарушений: за первое — штраф 1700 грн, за второе — 3400, за все последующие — 17 тыс. грн.

Напоминаем, что юрист Евгений Булименко рассказал о классификации электросамокатов и о действующем законодательстве, регулирующем нарушения при использовании этого вида транспорта.