Вперше в Україні: у Львові заборонили їздити на самокатах дітям до 16 років

Львівська міська рада запровадила обмеження для електросамокатів та інших транспортних засобів, віднесених до категорії "мікромобільних". Згідно з новими правилами, їздити на самокатах можна лише з 16 років. Також є обмеження на швидкість та на наявність шолома. Які правила їзди на самокаті почали діяти у Львів — у першому місті України з таким рішенням?

30 липня депутати Львівської міської ради підтримали зміни до Правил благоустрою, які стосуються електросамокатів, ідеться у матеріалі на порталі міськради. Рішення стосується віку користувачів, швидкості, шоломів і спеціальних експериментальних знаків, які з'являть на вулицях обласного центру. Наголошується, що за виконанням нових правил стежитиме патрульна поліція та "Муніципальна варта": будуть робити роз'яснення і затримуватимуть за порушення. Крім того, звернулись до центральних органів влади, щоб внесли зміни у правила дорожнього руху та в Кодекс України про адміністративні правопорушення.

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Які нові правила їзди на електросамокатах встановили у Львові:

дозволяється їздити громадянам віком від 16 років;

заборонено їзда без шолома;

обмеження швидкості до 15 км/год на небезпечних ділянках;

впорядкування зон паркування;

з'являться нові дорожні знаки — знаки про обмеження швидкості для електросамокатів та додаткові позначки до знаків обмеження швидкості для авто.

У матеріалі пояснили, що причина рішення про нові правила для самокатів — зростання кількості травмованих. Згідно з даними Львівської міськради, з березня травмувалось близько 100 дітей. До всього, раніше від ДТП на цих видах транспорту загинуло троє дітей, які стали донорами органів.

Проблеми з самокатами — деталі трагічних ДТП

МВС України у травні 2026 року надало інформацію про ДТП з самокатами, які фіксувались у 2024-2025 роках та у 2026 році, повідомило медіа "Судово-юридична газета". З'ясувалось, що таких випадків у 2024 році було 503, і при цьому загинуло 12 людей. У 2025 — на 40% більше: зафіксували 845 ДТП і 19 загиблих. Дані за перші три місяці 2026 року — 94 ЛТП з самокатами й двоє загиблих.

Зазначимо, Фокус писав про ДТП з самокатами та про випадки, коли діти та дорослі гинули чи отримували травми. Одна з трагедій сталась у Гатному 10 травня. У мережі опублікували кадри з камери спостереження, як двоє дітей на самокаті вилетіли на пішохідний перехід під колеса автомобіля. 10-річний хлопчик загинув, повідомила поліція.

Тим часом у медіа з'явилась інформація про штрафи для електросамокатів, які можуть підтримати у Верховній Раді. Зокрема, у травні 2026 року нардепи ініціювали законопроєкт №15283 про внесення змін у ПДР та КУпАП. Пропозиція парламентарів — штрафи, які зростають залежно від кількості порушень: за перше — штраф 1700 грн, за друге — 3400, за усі наступні — 17 тис. грн.

Нагадуємо, юрист Євген Буліменко розповів про класифікацію електросамокатів і про чинне законодавство, яке регулює порушення на цьому виді транспорту.