Штрафи до 17 тисяч грн і виправні роботи: в Раді хочуть посилити покарання для електросамокатників

У Верховну Раду подали законопроєкт №15283, яким пропонується посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху на електросамокаті. Такі порушники будуть платити штраф до 17 тисяч грн і втрачатимуть транспортний засіб. Крім самокатників, збільшать покарання для порушників-пішоходів, велосипедистів, візників на підводах та погоничів тварин.

У Кодекс України з адміністративних правопорушень можуть внести статтю 126-1, яка каратиме електросамокатників за порушення ПДР, ідеться у тексті законопроєкту №15283 на порталі Верховної Ради. Якщо народні депутати підтримають пропозиції, то такі порушники матимуть штраф, а при системних порушеннях — виправні роботи та конфіскацію.

Законопроєкт подали на розгляд парламенту 29 травня 2026 року. Ініціатори — четверо нардепів: Анна Скороход, Людмила Марченко, Георгій Мазурашу та Микола Тищенко, профільний комітет — комітет ВП з правоохоронної діяльності. У документі пропонують додати одну статтю в КУпАП та змінити іншу.

Посилення покарання для самокатників викладене у новій статті 126-1. Для людей, які керують малим електротранспортом та порушили ПДР, буде така відповідальність:

при першому порушенні — штраф 1700 грн (100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

при другому порушенні — штраф 3400 грн та конфіскація самоката;

при наступних порушеннях — штраф 17 тис. грн, виправні роботи на 1 місяць та конфіскація самоката.

Проблеми з самокатами — деталі законопроєкту 15283

Інша новація законопроєкту — зміна відповідальності пішоходів, велосипедистів, візників та погоничів:

якщо пішохід буде переходитиме дорогу у невстановленому місці або інакше порушуватиме ПДР — був штраф 51 грн, стане 340 грн;

якщо порушать ПДР велосипедист, візник чи погонич — за перше порушення оштрафують на 510 грн (було 85 грн), за повторне або у стані сп'яніння — 255 грн (було 136 грн);

якщо сталась аварія з вини перелічених категорій, то штраф 510 грн або громадські роботи на 20-40 годин.

На порталі Ради поки немає висновку профільного комітету щодо законопроєкту Скороход-Тищенка. На сторінках соцмереж ініціаторки Анни Скороход немає коментарів щодо поданих пропозицій.

Проблеми з самокатами — деталі

Тим часом на порталі "Судово-юридичної газети" написали, що у 2025 році правоохоронці зафіксували 845 ДТП з електросамокатами, при цьому було 19 загиблих і 912 травмованих. У 2024 році цей показник був у півтора раза менший — 502 ДТП (12 загиблих, 538 травмовано). Дані перших місяців 2026 року — 94 ДТП (2 загинуло, 107 травмовано, станом на 16 травня).

Зазначимо, медіа писали про проблеми з електросамокатами, на які скаржились у мережі. Люди писали про травмування під час зіткнень з самокатниками, які несуться тротуаром на швидкості 30 км/год, при цьому не мають шоломів та інших захисних засобів і не зважають на перехожих. Крім того, Нацполіція розповіла про смертельне ДТП у Гатному, коли двоє дітей на самокатах "вилетіли" на пішохідний перехід: їх збила машина, діти загинули.

Нагадуємо, у квітні Фокус розповів про ще один законопроєкт про зміну відповідальності кермувальників електросамокатів: документ пролежав у Раді з 2020 року.