Штрафы до 17 тысяч грн и исправительные работы: в Раде хотят ужесточить наказание для электросамокатчиков

В Верховную Раду подали законопроект №15283, которым предлагается усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения на электросамокате. Такие нарушители будут платить штраф до 17 тысяч грн и терять транспортное средство. Кроме самокатчиков, увеличат наказание для нарушителей-пешеходов, велосипедистов, извозчиков на подводах и погонщиков животных.

В Кодекс Украины по административным правонарушениям могут внести статью 126-1, которая будет наказывать электросамокатчиков за нарушение ПДД, говорится в тексте законопроекта №15283 на портале Верховной Рады. Если народные депутаты поддержат предложения, то такие нарушители получат штраф, а при системных нарушениях — исправительные работы и конфискацию.

Законопроект подали на рассмотрение парламента 29 мая 2026 года. Инициаторы — четверо нардепов: Анна Скороход, Людмила Марченко, Георгий Мазурашу и Николай Тищенко, профильный комитет — комитет ОП по правоохранительной деятельности. В документе предлагают добавить одну статью в КУоАП и изменить другую.

Відео дня

Усиление наказания для самокатчиков изложено в новой статье 126-1. Для людей, которые управляют малым электротранспортом и нарушили ПДД, будет такая ответственность:

при первом нарушении — штраф 1700 грн (100 необлагаемых минимумов доходов граждан);

при втором нарушении — штраф 3400 грн и конфискация самоката;

при последующих нарушениях — штраф 17 тыс. грн, исправительные работы на 1 месяц и конфискация самоката.

Проблемы с самокатами — детали законопроекта 15283 Фото: Скриншот

Другая новация законопроекта — изменение ответственности пешеходов, велосипедистов, извозчиков и погонщиков:

если пешеход будет переходить дорогу в неустановленном месте или иначе нарушать ПДД — был штраф 51 грн, станет 340 грн;

если нарушат ПДД велосипедист, извозчик или погонщик — за первое нарушение оштрафуют на 510 грн (было 85 грн), за повторное или в состоянии опьянения — 255 грн (было 136 грн);

если произошла авария по вине перечисленных категорий, то штраф 510 грн или общественные работы на 20-40 часов.

На портале Рады пока нет заключения профильного комитета по законопроекту Скороход-Тищенко. На страницах соцсетей инициатора Анны Скороход нет комментариев относительно поданных предложений.

Проблемы с самокатами — детали

Между тем на портале "Судебно-юридической газеты" написали, что в 2025 году правоохранители зафиксировали 845 ДТП с электросамокатами, при этом было 19 погибших и 912 травмированных. В 2024 году этот показатель был в полтора раза меньше — 502 ДТП (12 погибших, 538 травмированных). Данные первых месяцев 2026 года — 94 ДТП (2 погибли, 107 травмированы, по состоянию на 16 мая).

Отметим, медиа писали о проблемах с электросамокатами, на которые жаловались в сети. Люди писали о травмировании во время столкновений с самокатчиками, которые несутся по тротуару на скорости 30 км/ч, при этом не имеют шлемов и других защитных средств и не обращают внимания на прохожих. Кроме того, Нацполиция рассказала о смертельном ДТП в Гатном, когда двое детей на самокатах "вылетели" на пешеходный переход: их сбила машина, дети погибли.

Напоминаем, в апреле Фокус рассказал о еще одном законопроекте об изменении ответственности водителей электросамокатов: документ пролежал в Раде с 2020 года.