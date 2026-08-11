В Черновцах запретили прокат электросамокатов: в чем причина и когда их уберут с улиц

В Черновцах городской совет принял решение прекратить работу сервисов проката электросамокатов. Операторы Bolt, Vevi и Jet.ua должны в течение 14 календарных дней убрать с городских улиц самокаты, зарядные станции и другое оборудование.

Как пишет издание Zahid.Net со ссылкой на проект решения Черновицкого городского совета, в ходе сессии 10 августа депутаты проголосовали за одностороннее расторжение меморандумов о сотрудничестве с тремя операторами бесточечного проката электросамокатов. За соответствующее решение проголосовали 22 депутата.

В документе отмечается, что причиной такого решения стали многочисленные обращения жителей города, в которых люди жаловались:

хаотичное размещение электросамокатов на объектах благоустройства;

на нарушение пользователями правил дорожного движения;

а также создание опасности для других участников дорожного движения.

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Решение предусматривает, что меморандумы с ООО "ВЕВИ", ООО "ДЖЕТ РАЙДС" и ООО "БОЛТ ОПЕРЕЙШНЗ УКРАИНА" утратят силу через 14 календарных дней после того, как операторы получат официальные уведомления об их расторжении.

В течение этого же срока компании должны полностью освободить территорию общины от принадлежащих им электросамокатов, зарядных станций и другого оборудования. Речь идет именно об имуществе, размещенном на объектах благоустройства Черновицкой городской территориальной общины.

Если операторы не выполнят требования добровольно, по истечении 14-дневного срока городские службы смогут провести демонтаж и вывезти самокаты и оборудование на площадку временного хранения. В таком случае расходы на изъятие и хранение имущества должны возместить его владельцы.

Кроме того, городской совет поручил Департаменту транспорта и отдельных вопросов коммунального хозяйства в течение двух рабочих дней после официального обнародования решения направить операторам уведомление о расторжении меморандумов.

До полного изъятия самокатов с улиц Черновцов депутаты также рекомендовали Управлению патрульной полиции в Черновицкой области усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения пользователями средств микромобильности.

Стоит отметить, что на данный момент компании официально не отреагировали на это решение на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий существенное ужесточение ответственности за нарушение ПДД пользователями электросамокатов — штрафы могут достигать 17 тысяч гривен, а транспортное средство может быть конфисковано. Документ также предлагает увеличить штрафы для пешеходов, велосипедистов, извозчиков и погонщиков животных за нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, Фокус сообщал, что во Львове планируют ограничить скорость электросамокатов, моноколес и велосипедов до 15 км/ч на отдельных участках города. Для этого определили 11 потенциально опасных мест, где должны установить экспериментальные дорожные знаки с учетом статистики ДТП и обращений жителей.