Вводятся новые правила: в одном из городов Украины будут ограничивать скорость электросамокатов

Во Львове готовятся ввести ограничение скорости для электросамокатов, моноколес и велосипедов до 15 км/ч. Это станет одним из первых подобных решений в Украине на фоне подготовки новых правил использования малого электротранспорта.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

В городе уже определили 11 мест, где планируется установить экспериментальные дорожные знаки с ограничением скорости. Их разместят на участках, признанных потенциально опасными по результатам анализа аварийности и обращений жителей.

В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры отметили, что при выборе мест были учтены данные патрульной полиции о ДТП с участием пешеходов и пользователей электросамокатов за 2023–2025 годы.

Ограничения планируется ввести, в частности, на отдельных участках улиц Кулиша, Шевченко, Городоцкой, Дорошенко, Коперника, Пекарской, Пасечной, а также на нескольких перекрестках и на Соборной площади.

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В то же время в Верховной Раде продолжается работа над законодательным регулированием использования малого электротранспорта. Законопроект № 15284 предлагает комплексно определить правила для электросамокатов, моноколес, электровелосипедов и других подобных транспортных средств, а законопроект № 3023 готовят ко второму чтению для определения их правового статуса.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15283, который предлагает ужесточить ответственность за нарушение правил дорожного движения для пользователей электросамокатов. Документ предусматривает штрафы от 1 700 до 17 000 гривен, а за повторные нарушения — конфискацию транспорта и исправительные работы. Кроме того, предлагается увеличить штрафы для пешеходов, велосипедистов, извозчиков и погонщиков животных.

Ранее на сайте Киевской городской государственной администрации также появилась петиция с призывом запретить использование электросамокатов лицам младше 18 лет. Её автор предлагает ввести для родителей штраф в размере 10 тысяч гривен, если они позволяют несовершеннолетним управлять таким транспортом, а также расширять велоинфраструктуру для безопасного движения велосипедистов и пользователей электросамокатов.