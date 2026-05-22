В Украине предлагают штрафовать родителей, которые позволяют детям управлять электросамокатами

В Украине появилась петиция, где предлагают запретить использовать электросамокаты людям до 18 лет. В тексте обосновывают введение такого запрета необходимостью повышения безопасности.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте КГГА. Чуть более чем за сутки она собрала более 300 подписей из 6000 необходимых.

Автор петиции считает, что лица до 18 лет не должны управлять электросамокатами.

Отдельно там призывают ввести штраф в размере 10 000 гривен для родителей, которые будут позволять несовершеннолетним управлять электросамокатами.

В то же время в петиции есть и призыв к столичной власти по развитию велоинфраструктуры. В частности, речь идет об обустройстве велодорожек по всему городу для движения велосипедов и электросамокатов, чтобы обеспечить возможность свободного передвижения этими видами транспорта для лиц от 18 лет.

Напомним, что Фокус объяснял, что водителей электросамокатов в Украине официально приравняли к полноценным участникам дорожного движения, а самокаты — к источникам повышенной опасности. За нарушение ПДД, пьяную езду или ДТП им грозят штрафы, лишение прав и даже тюремное заключение.

Ранее в Украине зарегистрировали петицию о новых правилах для пользователей электросамокатов и другого легкого электротранспорта. Инициаторы предлагают ввести возрастные ограничения, обязательные курсы по ПДД и сертификацию для водителей такого транспорта.

Авторы обращения также хотят запретить детям до 14 лет ездить электросамокатами на дорогах, тротуарах и велодорожках, разрешив пользование только во дворах и специально обустроенных зонах. Кроме того, сервисы проката могут обязать проверять возраст пользователей через "Дію".

Недавно в Одессе мужчину оштрафовали на 34 тысячи гривен за езду на электросамокате в нетрезвом состоянии. По информации Опендатабот, нарушитель не имел водительских прав и уже не впервые управлял самокатом после употребления алкоголя.