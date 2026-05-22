В Україні пропонують штрафувати батьків, які дозволяють дітям керувати електросамокатами

В Україні з'явилася петиція, де пропонують заборонити використовувати електросамокати людям до 18 років. У тексті обґрунтовують запровадження такої заборони необхідністю підвищення безпеки.

Відповідна петиція була зареєстрована на сайті КМДА. Трохи більш як за добу вона зібрала понад 300 підписів з 6000 необхідних.

Авторка петиції вважає, що особи до 18 років не повинні керувати електросамокатами.

Окремо там закликають запровадити штраф у розмірі 10 000 гривень для батьків, які дозволятимуть неповнолітнім керувати електросамокатами.

Водночас у петиції є і заклик до столичної влади щодо розбудови велоінфраструктури. Зокрема, йдеться про облаштування велодоріжок по всьому місту для руху велосипедів та електросамокатів, аби забезпечити можливість вільного пересування цими видами транспорту для осіб від 18 років.

Нагадаємо, що Фокус пояснював, що водіїв електросамокатів в Україні офіційно прирівняли до повноцінних учасників дорожнього руху, а самокати — до джерел підвищеної небезпеки. За порушення ПДР, п’яну їзду чи ДТП їм загрожують штрафи, позбавлення прав і навіть ув’язнення.

Раніше в Україні зареєстрували петицію про нові правила для користувачів електросамокатів та іншого легкого електротранспорту. Ініціатори пропонують запровадити вікові обмеження, обов’язкові курси з ПДР і сертифікацію для водіїв такого транспорту.

Автори звернення також хочуть заборонити дітям до 14 років їздити електросамокатами на дорогах, тротуарах і велодоріжках, дозволивши користування лише у дворах і спеціально облаштованих зонах. Крім того, сервіси прокату можуть зобов’язати перевіряти вік користувачів через "Дію".

Нещодавно в Одесі чоловіка оштрафували на 34 тисячі гривень за їзду на електросамокаті у нетверезому стані. За інформацією Опендатабот, порушник не мав водійських прав і вже не вперше керував самокатом після вживання алкоголю.