Вводять нові правила: в одному з міст України обмежуватимуть швидкість електросамокатів

У Львові готуються запровадити обмеження швидкості для електросамокатів, моноколіс і велосипедів до 15 км/год. Це стане одним із перших таких рішень в Україні на тлі підготовки нових правил використання малого електротранспорту.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

У місті вже визначили 11 локацій, де планують встановити експериментальні дорожні знаки з обмеженням швидкості. Їх розмістять на ділянках, які визнали потенційно небезпечними після аналізу аварійності та звернень мешканців.

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури зазначили, що під час відбору локацій врахували статистику патрульної поліції щодо ДТП за участю пішоходів і користувачів електросамокатів за 2023–2025 роки.

Обмеження планують запровадити, зокрема, на окремих відрізках вулиць Куліша, Шевченка, Городоцької, Дорошенка, Коперника, Пекарської, Пасічної, а також на кількох перехрестях і площі Соборній.

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Водночас у Верховній Раді триває робота над законодавчим врегулюванням використання малого електротранспорту. Законопроєкт №15284 пропонує комплексно визначити правила для електросамокатів, моноколіс, електровелосипедів та інших подібних транспортних засобів, а законопроєкт №3023 готують до другого читання для визначення їхнього правового статусу.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15283, який пропонує посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху для користувачів електросамокатів. Документ передбачає штрафи від 1 700 до 17 000 гривень, а за повторні порушення — конфіскацію транспорту та виправні роботи. Крім того, пропонується збільшити штрафи для пішоходів, велосипедистів, візників і погоничів тварин.

Раніше на сайті Київської міської державної адміністрації також з'явилася петиція із закликом заборонити користування електросамокатами особам до 18 років. Її авторка пропонує запровадити для батьків штраф у 10 тисяч гривень, якщо вони дозволяють неповнолітнім керувати таким транспортом, а також розширювати велоінфраструктуру для безпечного руху велосипедистів і користувачів електросамокатів.