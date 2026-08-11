У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів: що стало причиною та коли їх приберуть з вулиць

У Чернівцях міська рада вирішила припинити роботу сервісів прокату електросамокатів. Оператори Bolt, Vevi та Jet.ua мають протягом 14 календарних днів прибрати з міських вулиць самокати, зарядні станції та інше обладнання.

Як пише видання Zahid.Net, посилаючись на проєкт рішення Чернівецької міської ради, під час сесії 10 серпня депутати проголосували за одностороннє розірвання меморандумів про співпрацю з трьома операторами безстанційного прокату електросамокатів. За відповідне рішення проголосували 22 депутати.

У документі зазначено, що причиною такого рішення стали численні звернення мешканців міста, у яких люди скаржилися:

на хаотичне розміщення електросамокатів на об’єктах благоустрою;

на порушення користувачами правил дорожнього руху;

та створення небезпеки для інших учасників руху.

Рішення передбачає, що меморандуми з ТОВ "ВЕВІ", ТОВ "ДЖЕТ РАЙДС" та ТОВ "БОЛТ ОПЕРЕЙШНЗ УКРАЇНА" припинять діяти через 14 календарних днів після того, як оператори отримають офіційні повідомлення про їх розірвання.

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За цей же термін компанії повинні повністю звільнити територію громади від належних їм електросамокатів, зарядних станцій та іншого обладнання. Йдеться саме про майно, розміщене на об’єктах благоустрою Чернівецької міської територіальної громади.

Якщо оператори не виконають вимоги добровільно, після завершення 14-денного строку міські служби зможуть провести демонтаж і транспортувати самокати та обладнання на майданчик тимчасового зберігання. У такому разі витрати на вилучення та зберігання майна мають відшкодувати його власники.

Окремо міська рада доручила Департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства протягом двох робочих днів після офіційного оприлюднення рішення направити операторам повідомлення про розірвання меморандумів.

До моменту повного вилучення самокатів із вулиць Чернівців депутати також рекомендували Управлінню патрульної поліції в Чернівецькій області посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху користувачами засобів мікромобільності.

Варто зауважити, що наразі компанії офіційно не відреагували на це рішення на своїх сторінках у соціальних мережах.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає суттєве посилення відповідальності за порушення ПДР користувачами електросамокатів — штрафи можуть сягати 17 тисяч гривень, а транспортний засіб можуть конфіскувати. Документ також пропонує збільшити штрафи для пішоходів, велосипедистів, візників та погоничів тварин за порушення правил дорожнього руху.

Також Фокус писав, що у Львові планують обмежити швидкість електросамокатів, моноколіс і велосипедів до 15 км/год на окремих ділянках міста. Для цього визначили 11 потенційно небезпечних локацій, де мають встановити експериментальні дорожні знаки з урахуванням статистики ДТП та звернень мешканців.