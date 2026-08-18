Сучасна потужність під вінтажним кузовом: як виглядає тюнінгований Mercedes-Benz 60-х років

Купе Mercedes-Benz W111 1960-х років, що входить до числа найкращих робіт покійного французького автомобільного дизайнера Поля Брака, з "серцем" сучасного AMG — результат роботи лос-анджелеської кузовної студії Kugel Werks.

Проєкт One Eleven — це поєднання естетики вінтажного купе із сучасною платформою та двотурбінним двигуном V8. Двигун V8, який використовується в ньому, — це той же двигун, який Mercedes-AMG щойно зняв з виробництва, повідомляє AutoNext.co.

Майстри студії створили One Eleven на базі ходової частини Mercedes-AMG C63 S Coupe попереднього покоління — моделі W205, яка випускалася з 2016 по 2022 рік.

Це означає, що її 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, який розвиває 510 к.с. та 700 Нм крутного моменту, передає потужність на задні колеса через семиступінчасту автоматичну коробку передач AMG Speedshift.

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Підвіска, гальма та електроніка також взяті з цього ж "донора", тому цей класичний автомобіль має справді керуватися як сучасна спортивна машина.

Візуально Kugel Werks уникнула надмірного ускладнення. Розширені крила прикривають 20-дюймові легкосплавні диски в стилі AMG, бампери в колір кузова замість хромованих, глибші бічні спідниці, глянцеве чорне оздоблення, подвійні вихлопні труби та стримана сучасна світлодіодна оптика.

Пропорції та основна елегантність оригіналу залишилися незмінними. У салоні покупці обирають власне поєднання шкіри, алькантари, дерева та карбону, тому двох однакових автомобілів не буває.

Інтер'єр студія не показала, але є припущення, що цифрова приладова панель, центральна консоль і спортивні сидіння будуть повністю запозичені з донорського автомобіля.

Приблизна вартість цього автомобіля починається від 480 тисяч доларів без урахування індивідуальних модифікацій, що є значною сумою, хоча й не є рідкістю для реставрації ручної роботи такого масштабу та з таким минулим.

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