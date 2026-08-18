Современная сила под винтажным кузовом: как выглядит тюнингованный Mercedes-Benz 60-х годов

Купе Mercedes-Benz W111 1960-х годов, которое входит в число лучших работ покойного французского автомобильного дизайнера Поля Брака, с "сердцем" современного AMG — результат работы лос-анджелесской кузовной студии Kugel Werks.

Проект One Eleven — это сочетание эстетики винтажного купе с современной платформой и двухтурбинным двигателем V8. Используемый в нем V8 — это тот самый двигатель, который Mercedes-AMG только что снял с производства, сообщает AutoNext.co.

Мастера студии создали One Eleven на базе всей ходовой части Mercedes-AMG C63 S Coupe предыдущего поколения, модели W205, выпускавшейся с 2016 по 2022 год.

Это означает, что ее 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 510 л.с. и 700 Нм крутящего момента, передает мощность на задние колеса через семиступенчатую автоматическую коробку передач AMG Speedshift.

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Подвеска, тормоза и электроника также взяты от этого же "донора", поэтому этот классический автомобиль должен действительно управляться как современная спортивная машина.

Визуально Kugel Werks избежала чрезмерного усложнения. Расширенные крылья закрывают 20-дюймовые легкосплавные диски в стиле AMG, бамперы в цвет кузова вместо хромированных, более глубокие боковые юбки, глянцевая черная отделка, двойные выхлопные трубы и сдержанная современная светодиодная оптика.

Пропорции и основная элегантность оригинала остались неизменными. Внутри покупатели выбирают собственное сочетание кожи, алькантары, дерева и карбона, поэтому двух одинаковых автомобилей не бывает.

Интерьер студия не показала, но есть предположения, что цифровая приборная панель, центральная консоль и спортивные сиденья будут полностью взяты у донорского авто.

Приблизительная стоимость этого авто стартует от $480 тысяч без учета персонализации, что является большой суммой, хотя и не редкостью для реставрации ручной работы такого масштаба и с таким прошлым.

Напомним, Mercedes-Benz обновил свою самую массовую модель.

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