Mercedes-Benz обновил свою самую массовую модель: как она изменилась (фото)

В Германии дебютировал новый Mercedes-Benz C-Class W206. Премиальная модель стала выразительнее на вид и получила более мощные двигатели.

Появление нового электромобиля Mercedes C-Class не означает отказ от одноименной модели с двигателями внутреннего сгорания в кузове W206 — её модернизировали и продолжат выпускать параллельно. С 18 августа она доступна для заказа, а цена Mercedes C-Class 2027 стартует с 41 045 евро. Подробности об обновленном C-Class раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

Mercedes C-Class получил широкую решетку радиатора с подсветкой Фото: Mercedes-Benz

Mercedes C-Class остаётся в линейке, ведь это самая массовая модель марки — выпущено уже 12 миллионов таких автомобилей. Его постарались сделать похожим на старших братьев E-Class и S-Class. Новый Mercedes C-Class W206 получил широкую решетку радиатора с диодной подсветкой, а также фары и фонари с логотипами марки. Бамперы автомобиля стали более выразительными.

Відео дня

Важно

Их существует менее 1500: в Украине засветился редкий заряженный Mercedes 2000-х (фото)

В салоне Mercedes C-Class 2027 были улучшены отделка и шумоизоляция. Компоновка с цифровой приборной панелью и тачскрином планшетного формата не изменилась, но модель получила усовершенствованную мультимедийную систему MBUX с ChatGPT и навигацией на базе Google Maps. Список опций пополнила мощная 710-ваттная акустика Burmester.

Модель получила новую мультимедийную систему Фото: Mercedes-Benz

Седан и универсал Mercedes C-Class дебютировали в 2,0-литровых версиях, которые стали немного мощнее. Бензиновые турбодвигатели теперь развивают 177, 218 и 258 сил, а турбодизели — 163 и 200 к. с. Все они дополнены "мягкими" гибридными установками. Есть и 395-сильный плагин-гибрид Mercedes C400e, способный проехать 100 км на электротяге.

Фары и фонари украшены логотипами Mercedes Фото: Mercedes-Benz

Как и раньше, для Mercedes C-Class можно выбрать задний или полный привод, а за дополнительную плату предлагаются адаптивные амортизаторы.

Кстати, недавно был рассекречен новый семейный кроссовер Mercedes.

Также Фокус писал о доступном седане Volkswagen с расходом 2,8 л/100 км.