Новый семейный кроссовер Mercedes полностью раскрыли до презентации (фото)

Кроссовер Mercedes-Benz GLE впервые получит удлиненную версию. Семейный автомобиль дебютирует в версиях с бензиновыми турбодвигателями.

Новый Mercedes GLE L дебютирует 21 августа на автосалоне в Чэнду (Китай), однако его фотографии уже появились в сети. Их опубликовали на сайте Autohome.

Именно в Китае наладят производство Mercedes GLE L, ведь там любят подобные удлиненные версии моделей. Длину кроссовера увеличили на 120 мм.

Кроссовер дебютирует в двух бензиновых модификациях Фото: autohome.com.cn

Размеры Mercedes GLE L:

длина — 5051 мм;

ширина — 2018 мм;

высота — 1784 мм;

колесная база — 3118 мм.

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Внешне и внутри семейная версия ничем не отличается от обновленного Mercedes GLE 2027, то есть имеет широкую решетку радиатора, а также фары и задние фонари с логотипами марки. В салоне на приборной панели установлены три дисплея.

На передней панели установлены три экрана Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes GLE L стал более просторным на втором ряду. Как и стандартный кроссовер, удлиненная версия по умолчанию рассчитана на пять человек, а третий ряд сидений предлагается за дополнительную плату.

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Кроссовер Mercedes GLE L дебютирует с двумя бензиновыми турбодвигателями — 2,0-литровым 258-сильным и 3,0-литровым 381-сильным. Обе модификации оснащены 9-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом.

Кстати, недавно представили компактный кроссовер Mercedes GLA третьего поколения, причем сначала дебютировали электрические версии.

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