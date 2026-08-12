Новий сімейний кросовер Mercedes повністю розсекретили до презентації (фото)

Кросовер Mercedes-Benz GLE уперше отримає подовжену модифікацію. Сімейне авто дебютує у версіях із бензиновими турбомоторами.

Новий Mercedes GLE L дебютує 21 серпня на автошоу в Ченду (Китай), проте його фото вже потрапили в мережу. Їх опублікували на сайті Autohome.

Саме в Китаї налагодять виробництво Mercedes GLE L, адже там люблять подібні подовжені версії моделей. Довжину кросовера збільшили на 120 мм.

Кросовер дебютує в двох бензинових модифікаціях Фото: autohome.com.cn

Розміри Mercedes GLE L:

довжина — 5051 мм;

ширина — 2018 мм;

висота — 1784 мм;

колісна база — 3118 мм.

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Зовні та всередині сімейний варіант нічим не відрізняється від оновленого Mercedes GLE 2027, тобто має широку решітку радіатора і фари та ліхтарі з логотипами марки. У салоні на передній панелі встановили три дисплеї.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes GLE L став просторішим на другому ряду. Як і стандартний кросовер, подовжений варіант є п'ятимісним за замовчуванням, а третій ряд крісел запропонують за доплату.

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Кросовер Mercedes GLE L дебютує із двома бензиновими турбомоторами — 2,0-літровим 258-сильним та 3,0-літровим 381-сильним. Обидві модифікації оснащені 9-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом.

До речі, нещодавно представили компактний кросовер Mercedes GLA третього покоління, причому спочатку дебютували електричні версії.

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