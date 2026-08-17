Mercedes-Benz оновив свою наймасовішу модель: як вона змінилася (фото)

У Німеччині дебютував новий Mercedes-Benz C-Class W206. Преміальна модель стала виразнішою зовні та отримала потужніші мотори.

Поява нового електричного Mercedes C-Class не означає відмову від однойменної моделі з двигунами внутрішнього згоряння в кузові W206 — її модернізували і продовжать випускати паралельно. Із 18 серпня вона доступна для замовлення, а ціна Mercedes C-Class 2027 стартує з 41 045 євро. Подробиці оновленого C-Class розкрили на сайті німецького автовиробника.

Mercedes C-Class отримав широку решітку радіатора з підсвічуванням Фото: Mercedes-Benz

Mercedes C-Class залишається, адже це наймасовіша модель марки — випущено вже 12 мільйонів цих авто. Його постаралися зробити схожим на старших братів E-Class та S-Class. Новий Mercedes C-Class W206 отримав широку решітку радіатора з діодним підсвічуванням, а також фари й ліхтарі з логотипами марки. Бампери авто стали виразнішими.

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У салоні Mercedes C-Class 2027 покращили оздоблення та шумоізоляцію. Компонування із цифровим щитком приладів та тачскріном планшетного формату не змінилося, але модель отримала покращену мультимедійну систему MBUX із ChatGPT та навігацією на базі Google Maps. Список опцій поповнила потужна 710-ватна акустика Burmester.

Модель отримала нову мультимедійну систему Фото: Mercedes-Benz

Седан та універсал Mercedes C-Class дебютували у 2,0-літрових версіях, які стали дещо потужнішими. Бензинові турбомотори тепер розвивають 177, 218 та 258 сил, а турбодизелі — 163 і 200 к. с. Усі вони доповнені "м'якими" гібридними установками. Є й 395-сильний плагін-гібрид Mercedes C400e, здатний проїхати 100 км на електротязі.

Фари та ліхтарі прикрашені логотипами Mercedes Фото: Mercedes-Benz

Як і раніше для Mercedes C-Class можна обрати задній або повний привід, а за доплату пропонують адаптивні амортизатори.

Між іншим, нещодавно розсекретили новий сімейний кросовер Mercedes.

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