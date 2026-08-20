Єдиний у своєму роді: відреставрований Bugatti Veyron показали публіці (фото)

La Maison Pur Sang, підрозділ Bugatti, представив єдиний у своєму роді відреставрований Veyron. Автомобіль, яких у світі налічується всього 450, зазнав суттєвих змін на прохання його власника.

Класичний гіперкар отримав особливу родзинку у вигляді Chiron та турбійона, пише Autoevolution.

Bugatti називає цей Veyron "єдиним у своєму роді проєктом", підкреслюючи, що його "створено з використанням нових матеріалів та нових підходів до реставрації", а реставрація цього автомобіля в усіх дрібницях узгоджувалася з його вимогливим власником.

Колір кузова поєднує в собі відтінки Rouge Rembrandt та Petrol Blue. Останній відтінок запозичено з моделі Chiron, а перший розроблено спеціально для Tourbillon.

Інтер'єр виконано у кольорі Magnolia.Він має ексклюзивну мокасинову прострочку на кермі та важелі перемикання передач, а також спеціальну емблему ("20 років Veyron"), розміщену між сидіннями.

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Цей Bugatti Veyron також може похвалитися оздобленням Cote de Geneve у центральній частині кузова, яке натхнене світом годинникового мистецтва. Мотив "є чудовим технічним досягненням, що демонструє здатність Bugatti переносити годинникову майстерність у абсолютно новий контекст".

Також на окрему увагу заслуговують колеса: вони стали більшими. Діаметр дисків становить 20 дюймів спереду та 21 дюйм ззаду, що дозволяє Veyron використовувати шини розмірів Chiron, зберігаючи при цьому класичний зовнішній вигляд.

Колеса Bugatti Veyron стали трохи більшими Фото: autoevolution.com

Скільки коштувала ця трансформація, не уточнюється, але сума, безперечно, вражає. Вартість самого Bugatti Veyron, виробництво якого тривало з 2005 по 2015 рік, зараз оцінюється від 1,5 до 3,5 мільйонів доларів, причому остання цифра стосується рідкіснішої версії Super Sport, яка зазвичай продається на аукціонах за понад 3 мільйони доларів.

Додамо, що двигун у автомобілі залишився "оригінальним". Veyron оснащений 8-літровим двигуном W16 з чотирма турбонагнітачами, який в оригінальній версії гіперкара, а також в інших варіантах, офіційно розвивав 1001 к.с. (987 к.с./736 кВт).

Що стосується моделей Super Sport і Grand Sport Vitesse, то вони мали ще більшу потужність, оскільки двигун було форсовано до 1200 к.с. (1183 к.с./882 кВт). Потужність передавалася через 7-ступінчасту роботизовану коробку передач DCT на систему повного приводу.

Нагадаємо, що відбувся дебют ексклюзивного Bugatti вартістю понад 20 мільйонів доларів.

Також ми писали, що на аукціон виставили рідкісний Bugatti 90-х років у новому стані.