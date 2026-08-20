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Єдиний у своєму роді: відреставрований Bugatti Veyron показали публіці (фото)

Bugatti Veyron — як виглядає ексклюзивний редизайн
Автомобіль було відреставровано за спеціальним замовленням його власника | Фото: autoevolution.com

La Maison Pur Sang, підрозділ Bugatti, представив єдиний у своєму роді відреставрований Veyron. Автомобіль, яких у світі налічується всього 450, зазнав суттєвих змін на прохання його власника.

Класичний гіперкар отримав особливу родзинку у вигляді Chiron та турбійона, пише Autoevolution.

Bugatti називає цей Veyron "єдиним у своєму роді проєктом", підкреслюючи, що його "створено з використанням нових матеріалів та нових підходів до реставрації", а реставрація цього автомобіля в усіх дрібницях узгоджувалася з його вимогливим власником.

Колір кузова поєднує в собі відтінки Rouge Rembrandt та Petrol Blue. Останній відтінок запозичено з моделі Chiron, а перший розроблено спеціально для Tourbillon.

Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com

Інтер'єр виконано у кольорі Magnolia.Він має ексклюзивну мокасинову прострочку на кермі та важелі перемикання передач, а також спеціальну емблему ("20 років Veyron"), розміщену між сидіннями.

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Цей Bugatti Veyron також може похвалитися оздобленням Cote de Geneve у центральній частині кузова, яке натхнене світом годинникового мистецтва. Мотив "є чудовим технічним досягненням, що демонструє здатність Bugatti переносити годинникову майстерність у абсолютно новий контекст".

Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com

Також на окрему увагу заслуговують колеса: вони стали більшими. Діаметр дисків становить 20 дюймів спереду та 21 дюйм ззаду, що дозволяє Veyron використовувати шини розмірів Chiron, зберігаючи при цьому класичний зовнішній вигляд.

Bugatti Veyron — як виглядає ексклюзивний редизайн
Колеса Bugatti Veyron стали трохи більшими
Фото: autoevolution.com

Скільки коштувала ця трансформація, не уточнюється, але сума, безперечно, вражає. Вартість самого Bugatti Veyron, виробництво якого тривало з 2005 по 2015 рік, зараз оцінюється від 1,5 до 3,5 мільйонів доларів, причому остання цифра стосується рідкіснішої версії Super Sport, яка зазвичай продається на аукціонах за понад 3 мільйони доларів.

Додамо, що двигун у автомобілі залишився "оригінальним". Veyron оснащений 8-літровим двигуном W16 з чотирма турбонагнітачами, який в оригінальній версії гіперкара, а також в інших варіантах, офіційно розвивав 1001 к.с. (987 к.с./736 кВт).

Що стосується моделей Super Sport і Grand Sport Vitesse, то вони мали ще більшу потужність, оскільки двигун було форсовано до 1200 к.с. (1183 к.с./882 кВт). Потужність передавалася через 7-ступінчасту роботизовану коробку передач DCT на систему повного приводу.

Нагадаємо, що відбувся дебют ексклюзивного Bugatti вартістю понад 20 мільйонів доларів.

Також ми писали, що на аукціон виставили рідкісний Bugatti 90-х років у новому стані.