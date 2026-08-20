Единственный в своем роде: отреставрированный Bugatti Veyron показали на публике (фото)
La Maison Pur Sang, подразделение Bugatti, представили единственный в своем роде отреставрированный Veyron. Машина, которых по всему миру всего 450, подверглась существенным изменениям по просьбе ее владельца.
Классический гиперкар получил изюминку в виде Chiron и турбийона, пишет Autoevolution.
Bugatti называет этот Veyron "единственным в своем роде проектом", подчеркивая, что он был "создан с использованием новых материалов и новых подходов к реставрации", а его реставрация во всех мелочах согласовывалась с его взыскательным владельцем.
Цвет кузова сочетает в себе Rouge Rembrandt и Petrol Blue. Последний цвет был взят из Chiron, а первый разработан специально для Tourbillon.
Интерьер выполнен в цвете Magnolia и имеет эксклюзивную мокасиновую строчку на рулевом колесе и рычаге переключения передач, а также специальную эмблему ("20 лет Veyron"), установленную между сиденьями.
Этот Bugatti Veyron также может похвастаться отделкой Cote de Geneve в центральной части кузова, которая вдохновлена миром часового дела. Мотив "представляет собой замечательное техническое достижение, демонстрирующее способность Bugatti переводить часовое мастерство в совершенно новый контекст".
Также отдельного внимания заслуживают колеса: они стали больше. Диаметр дисков составляет 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади, что позволяет Veyron использовать шины габаритов Chiron, сохраняя при этом классический внешний вид.
Во сколько обошлась трансформация, не уточняется, но сумма однозначно впечатляющая. Стоимость самого Bugatti Veyron, асборка этой модели продолжалась с 2005 по 2015 год, сейчас оценивается от 1,5 до 3,5 миллионов долларов, причем последняя цифра зарезервирована для более редкой версии Super Sport, которая обычно продается на аукционах более чем за 3 миллиона долларов.
Добавим, что мотор в авто остался "родным". Veyron оснащен 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбонаддувами, который в оригинальной версии гиперкара, а также в других вариантах, официально развивал 1001 л.с. (987 л.с./736 кВт).
Что касается моделей Super Sport и Grand Sport Vitesse, то они обладали еще большей мощностью, поскольку двигатель был форсирован до 1200 л.с. (1183 л.с./882 кВт). Мощность передавалась через 7-ступенчатую роботизированную коробку передач DCT на систему полного привода.
Напомним, дебютировал эксклюзивный Bugatti стоимостью более $20 миллионов.
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