Единственный в своем роде: отреставрированный Bugatti Veyron показали на публике (фото)

La Maison Pur Sang, подразделение Bugatti, представили единственный в своем роде отреставрированный Veyron. Машина, которых по всему миру всего 450, подверглась существенным изменениям по просьбе ее владельца.

Классический гиперкар получил изюминку в виде Chiron и турбийона, пишет Autoevolution.

Bugatti называет этот Veyron "единственным в своем роде проектом", подчеркивая, что он был "создан с использованием новых материалов и новых подходов к реставрации", а его реставрация во всех мелочах согласовывалась с его взыскательным владельцем.

Цвет кузова сочетает в себе Rouge Rembrandt и Petrol Blue. Последний цвет был взят из Chiron, а первый разработан специально для Tourbillon.

Интерьер выполнен в цвете Magnolia и имеет эксклюзивную мокасиновую строчку на рулевом колесе и рычаге переключения передач, а также специальную эмблему ("20 лет Veyron"), установленную между сиденьями.

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Этот Bugatti Veyron также может похвастаться отделкой Cote de Geneve в центральной части кузова, которая вдохновлена ​​миром часового дела. Мотив "представляет собой замечательное техническое достижение, демонстрирующее способность Bugatti переводить часовое мастерство в совершенно новый контекст".

Также отдельного внимания заслуживают колеса: они стали больше. Диаметр дисков составляет 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади, что позволяет Veyron использовать шины габаритов Chiron, сохраняя при этом классический внешний вид.

Колеса Bugatti Veyron стали чуть больше Фото: autoevolution.com

Во сколько обошлась трансформация, не уточняется, но сумма однозначно впечатляющая. Стоимость самого Bugatti Veyron, асборка этой модели продолжалась с 2005 по 2015 год, сейчас оценивается от 1,5 до 3,5 миллионов долларов, причем последняя цифра зарезервирована для более редкой версии Super Sport, которая обычно продается на аукционах более чем за 3 миллиона долларов.

Добавим, что мотор в авто остался "родным". Veyron оснащен 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбонаддувами, который в оригинальной версии гиперкара, а также в других вариантах, официально развивал 1001 л.с. (987 л.с./736 кВт).

Что касается моделей Super Sport и Grand Sport Vitesse, то они обладали еще большей мощностью, поскольку двигатель был форсирован до 1200 л.с. (1183 л.с./882 кВт). Мощность передавалась через 7-ступенчатую роботизированную коробку передач DCT на систему полного привода.

Напомним, дебютировал эксклюзивный Bugatti стоимостью более $20 миллионов.

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