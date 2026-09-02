Mitsubishi Pajero повернувся: чим нове покоління відрізняється від попередника

Mitsubishi представила п’яте покоління Pajero — першу нову версію позашляховика за 20 років. Модель отримала рамну конструкцію на базі платформи пікапа L200 (Triton) і новий дизельний двигун.

Про це йдеться в матеріалі видання CarExpert.

Новий Pajero значно відрізняється від попередника, виробництво якого завершили у 2021 році. Автомобіль тепер має конструкцію та пропорції, близькі до Pajero Sport, а випускатимуть його разом із L200 (Triton) у Таїланді.

Кузов нового Pajero став більш вертикальним і масивним. Позашляховик отримав повнорозмірні світлові смуги спереду та ззаду, а запасне колесо перенесли з дверей багажника під задню частину автомобіля. Для моделі запропонують шість кольорів кузова, зокрема Armor Copper і Phantom Blue.

Місце водія в Mitsubishi Pajero Фото: Mitsubishi

Шасі Triton суттєво переробили спеціально для Pajero. Колісна база становить 2870 мм — на 260 мм менше, ніж у пікапа. Спереду встановили підвіску на подвійних поперечних важелях, а ззаду — п’ятиважільну конструкцію з пружинами замість ресор.

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Довжина Pajero становить 4920 мм, ширина — 1925 мм, а висота залежно від версії — 1900–1910 мм. Автомобіль збереже семимісну конфігурацію з трьома рядами сидінь, а в Австралії, як очікується, також буде доступна п’ятимісна версія.

Салон Mitsubishi Pajero Фото: Mitsubishi

Салон отримав нову для Mitsubishi архітектуру з високою панеллю приладів. Центральний екран мультимедійної системи та цифрова панель приладів мають діагональ 14,3 дюйма, хоча для деяких комплектацій передбачені 12,3-дюймові дисплеї. Фізичні кнопки керування кліматом залишилися.

Для Pajero також передбачили аудіосистему Yamaha з 12 динаміками та двома підсилювачами. Другий ряд сидінь може переміщуватися на 150 мм для зручнішого доступу до третього ряду. Mitsubishi заявляє, що там достатньо місця над головою навіть для дорослих.

Mitsubishi Pajero на дорозі Фото: Mitsubishi

На старті продажів Pajero буде доступний лише з 2,4-літровим чотирициліндровим турбодизелем. Потужність становить 150 кВт, а крутний момент — 470 або 480 Нм залежно від версії. Двигун працює у парі з новою восьмиступеневою автоматичною коробкою передач.

Автомобіль отримав систему повного приводу Super Select 4WD-II з режимами 2H, 4H, 4HLc і 4LLc. Також заявлена система Super All-Wheel Control та сім режимів руху — Eco, Normal, Gravel, Snow, Mud, Sand і Rock.

Продажі нового Pajero першими стартують у Таїланді. В Австралії попередні замовлення відкриють у жовтні, а місцевий дебют очікується у грудні.

Новий Pajero конкуруватиме з Ford Everest, Isuzu MU-X, GWM Tank 500 і Toyota Prado. Ціна поки не оголошена, але модель, як очікується, буде дорожчою за попередній Pajero Sport.

Нагадаємо, на початку місяця Mitsubishi також представила новий ASX, який стане електромобілем.

Раніше ми повідомляли й про нові деталі конструкції Mitsubishi Pajero, зокрема його повернення до рамної платформи.