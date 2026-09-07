Xiaomi надасть довічну гарантію на акумулятори гібридів: про які кросовери йдеться

Компанія Xiaomi анонсувала новий акумулятор Dragonscale (Longjia) для своїх моделей позашляховиків Skynomad.

Новий акумулятор, розроблений у партнерстві з CALB та Sunwoda, має довічну гарантію безпеки, що покриває самозаймання та займання після зіткнення, повідомляє CarNewsChina.

За словами віце-генерального директора автомобільного підрозділу Xiaomi Лі Сяошуаня, акумулятор Dragonscale значно перевищує вимоги китайських національних стандартів щодо терміну служби завдяки суворому контролю сировини та оптимізованим технологіям виробництва й конструкції.

У разі самозаймання через дефекти якості компанія Xiaomi пропонує безкоштовний автомобіль аналогічної комплектації та рівня оздоблення як компенсацію.

Технологічний гігант також покриває витрати, пов’язані з загорянням акумулятора, спричиненим зіткненнями або пошкодженням днища, зобов’язуючись покрити різницю між страховими виплатами та ринковою вартістю автомобіля до настання страхового випадку.

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Гарантії безпеки поширюються лише на некомерційні автомобілі, що належать першому власнику, що виключає водіїв сервісів спільних поїздок, автомобілі прокату та вживані транспортні засоби.

Власники також повинні підписатися на послуги Xiaomi для підключених автомобілів та обслуговувати свої автомобілі в офіційних центрах Xiaomi.

Акумулятор Dragonscale перевершує китайські національні стандарти й в інших сферах. Компанія заявляє, що він оснащений високовольтними ізоляторами з часом перемикання в мілісекундах та резервними ізоляційними матеріалами.

Батарея Dragonscale Фото: Weibo

Акумулятор також постачається з розробленою компанією Xiaomi системою управління акумулятором Cloud BMS, яка, за запевненнями виробників, постійно відстежує стан елементів за допомогою "хмарних інспекторів на основі штучного інтелекту".

Xiaomi заявляє, що всі ці заходи дозволяють акумулятору Dragonscale реагувати на інциденти чи збої за мілісекунди. Під час випробувань за високої температури (55 °C) та повного заряду акумулятора (SoC) технологічний гігант стверджує, що загоряння окремих комірок не пошириться на весь акумуляторний блок.

Які автомобілі будуть оснащені акумулятором Dragonscale?

У повідомленні на Weibo компанія Xiaomi Auto повідомляє, що акумулятор Dragonscale дебютує разом із лінійкою позашляховиків Skynomad EREV уже сьогодні, 7 вересня. Очікується, що на момент запуску новий акумулятор встановлюватиметься на моделі N90 та N70.

Однак поки що невідомо, чи з’явиться нова батарея в седані SU7 чи позашляховику YU7. Наразі ці дві моделі оснащені батареями від CATL та BYD FinDreams.

Нагадаємо, наприкінці липня в Китаї було представлено нову лінійку автомобілів Xiaomi Skynomad. Великі кросовери N70 Max і N90 Max є просторими, мають багате оснащення та запас ходу понад 1700 км.

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