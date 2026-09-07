Xiaomi даст пожизненную гарантию на батареи гибридов: о каких кроссоверах речь

Компания Xiaomi анонсировала новый аккумулятор Dragonscale (Longjia) для своих моделей внедорожников Skynomad.

Разработанный в партнерстве с CALB и Sunwoda, новый аккумулятор имеет пожизненную гарантию безопасности, покрывающую самовозгорание и возгорание после столкновения, сообщает CarNewsChina.

По словам вице-генерального директора автомобильного подразделения Xiaomi Ли Сяошуаня, аккумулятор Dragonscale значительно превосходит китайские национальные стандарты по сроку службы благодаря строгой проверке сырья и оптимизированному производству и конструкции.

В случае самовозгорания из-за дефектов качества Xiaomi предлагает бесплатный автомобиль аналогичной комплектации и уровня отделки в качестве компенсации.

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Технологический гигант также покрывает возгорание аккумулятора, вызванное столкновениями или повреждением днища, обязуясь покрыть разницу между страховыми выплатами и рыночной стоимостью автомобиля до происшествия.

Гарантии безопасности распространяются только на некоммерческие автомобили, принадлежащие первому владельцу, что исключает водителей райдшеров, прокатные автомобили и подержанные транспортные средства.

Владельцы также должны подписаться на услуги Xiaomi для подключенных автомобилей и обслуживать свои автомобили в официальных центрах Xiaomi.

Батарея Dragonscale превосходит китайские национальные стандарты и в других областях. Компания заявляет, что она оснащена высоковольтными изоляторами с временем переключения на уровне миллисекунд и резервными изоляционными материалами.

Батарея Dragonscale Фото: Weibo

Батарея также поставляется с разработанной Xiaomi системой управления батареей Cloud BMS, которая, по заверениям производителей, постоянно отслеживает состояние ячеек с помощью "облачных инспекторов на основе ИИ".

Xiaomi заявляет, что все эти меры позволяют батарее Dragonscale реагировать на инциденты или сбои за миллисекунды. В ходе испытаний при высокой температуре (55 °C) и полном заряде батареи (SoC) технологический гигант утверждает, что возгорание отдельных ячеек не распространится на весь аккумуляторный блок.

Какие автомобили получат батарею Dragonscale?

В сообщении на Weibo компания Xiaomi Auto сообщает, что батарея Dragonscale дебютирует вместе с линейкой внедорожников Skynomad EREV уже сегодня, 7 сентября. Ожидается, что новая батарея будет устанавливаться на модели N90 и N70 на момент запуска.

Однако пока неизвестно, появится ли новая батарея в седане SU7 или внедорожнике YU7. В настоящее время эти две модели оснащены батареями от CATL и BYD FinDreams.

Напомним, в конце июля в Китае представили новую линейку автомобилей Xiaomi Skynomad. Большие кроссоверы N70 Max и N90 Max просторны, богато оснащены и имеют запас хода свыше 1700 км.

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