Audi представила найекономічніший електромобіль A2 e-tron (фото, відео)

Німецький виробник автомобілів преміум-класу Audi представив компактний електрокросовер A2 e-tron.

Компанії Audi знадобилося понад 20 років, щоб відновити випуск A2 після припинення виробництва попередньої моделі, але лише 21 місяць, щоб довести її від етапу проектування до дебюту, повідомляє Carscoops.

Якщо оригінальний А2 замислювався як легкий, обтічний, неймовірно економічний автомобіль із відчуттям преміум-класу, то його електричний нащадок виглядає набагато привабливішим з комерційної точки зору.

Однією з найбільш інноваційних особливостей оригінального A2 була алюмінієва конструкція, але це також робило його дорогим, що призвело до низьких обсягів продажів. Тому цього разу A2 e-tron здебільшого виготовлено зі сталі з деякими алюмінієвими елементами.

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Audi A2 e-tron перейняв найкраще від свого попередника А2 Фото: carscoops.com Фото: carscoops.com

Новий A2 e-tron запозичив деякі елементи дизайну у свого попередника: кутастий, майже схожий на мінівен кузов та заднє скло з роздільними шибками.

Audi A2 має таку саму колісну базу — 2770 мм — як і його "брат" Q4 e-tron. Але якщо у Q4 об’єм багажника становить 520 літрів, то у A2 — лише 396 літрів. Він також поступається Renault Megane E-tech (440 літрів), але перевершує VW ID.3 (385 літрів) і тісний Volvo EX30 (318 літрів).

Економічність Audi A2 e-tron

Audi позиціонує A2 e-tron як "найекономічнішу серійну модель в історії бренду". У правильній конфігурації маленький e-tron споживає всього 12,8 кВт·год на 100 км.

Коефіцієнт аеродинамічного опору A2 становить лише 0,24, чому сприяють закрите днище, активна система охолодження, аеродинамічні колеса та продумані елементи навколо колісних арок, призначені для згладжування турбулентності повітря.

Ємність батарей

Існують три варіанти ємності акумуляторів: 52, 61 та 84 кВт⋅год, тож можна підібрати варіант практично для будь-якого сценарію використання.

Акумуляторна батарея ємністю 52 кВт⋅год забезпечує роботу електродвигуна потужністю 168 к.с. (170 к.с. / 125 кВт), що дозволяє розігнати автомобіль до 100 км/год за 8,8 секунди та проїхати 422 км без підзарядки.

У Audi A2 e-tron передбачено кілька варіантів акумуляторів Фото: carscoops.com

Блок потужністю 61 кВт·год оснащений електродвигуном потужністю 187 л.с. (190 к.с. / 140 кВт), скорочуючи час розгону до 7,9 секунди та забезпечуючи зручний приріст запасу ходу до 515 км.

Ну і третій варіант: батарея на 84 кВт⋅год — це потужність 228 к.с. (231 к.с. / 170 кВт), час розгону — 7 секунд і запас ходу 645 км.

Флагманська версія потужністю 322 к.с. (326 PS / 240 кВт) розганяється до 100 км/год за 5,7 секунди та має запас ходу 629 км. Це також єдиний A2, здатний розганятися до 200 км/год замість 150 км/год.

Усі Audi A2 e-tron матимуть задній привід Фото: carscoops.com

Максимальна потужність зарядки постійним струмом становить 183 кВт для автомобілів із великими акумуляторами, зарядка яких від 10 % до 80 % займає всього 29 хвилин.

Дві менші за розміром батареї, судячи з їхньої скромної потужності зарядки в 100 кВт, обіцяють ще гірші результати, але завдяки своїй крихітній ємності вони скорочують час зарядки до 24 хвилин. Як і інші електромобілі VW MEB, ця модель підтримує двонаправлену зарядку.

Крім того, цей електромобіль підтримує технологію двонаправленої зарядки, що дозволяє використовувати електромобіль як резервне джерело живлення для побутових приладів або приватного будинку.

Новинка буде доступна виключно з заднім приводом.

Інтер'єр

Інтер’єр A2 e-tron оформлений за концепцією Softwrap із м’якою тканинною обробкою.

У салоні автомобіля увагу привертає 11,9-дюймовий цифровий дисплей приладової панелі, який розташований поруч із 12,8-дюймовим вигнутим сенсорним екраном, а важіль перемикання передач перемістився на рульову колонку.

Це дозволило звільнити більше місця на центральній консолі для зарядної панелі Qi 2.2, яка може одночасно заряджати два смартфони з потужністю до 25 Вт.

A2 оснащений магнітною системою Fidlock, яка дозволяє власникам кріпити такі речі, як підстаканники та сумки із зарядними кабелями, до спеціальних точок у салоні та багажнику.

Початок продажів електромобіля в Європі заплановано на кінець 2026 року за стартовою ціною від 38 350 євро в Німеччині.

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