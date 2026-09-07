Audi показала самый экономичный электромобиль A2 e-tron (фото, видео)

Немецкий производитель автомобилей премиум-класса Audi представил компактный электрокроссовер A2 e-tron.

Audi потребовалось более 20 лет, чтобы перезапустить A2 после прекращения производства предыдущей модели, но всего 21 месяц, чтобы довести его от стадии проектирования до дебюта, сообщает Carscoops.

Если оригинальный А2 задумывался как легкий, обтекаемый, невероятно экономичный и с ощущением премиум-класса, то его электрический потомок выглядит гораздо более коммерчески привлекательным.

Одной из самых инновационных особенностей оригинального A2 была алюминиевая конструкция, но это также делало его дорогим, что привело к низким продажам. Поэтому на этот раз A2 e-tron в основном сделан из стали с некоторыми алюминиевыми элементами.

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Audi A2 e-tron взял лучшее от своего предшественника А2 Фото: carscoops.com Фото: carscoops.com

Новый A2 e-tron позаимствовал некоторые элементы дизайна у своего предшественника: угловатый, почти минивэноподобный кузов и заднее стекло с раздельными стеклами.

Audi A2 имеет ту же колесную базу в 2770 мм, что и его "брат" Q4 e-tron. Но если у Q4 объем багажника составляет 520 литров, то у A2 — всего 396 литров. Он также уступает Renault Megane E-tech (440 литров), но превосходит VW ID.3 (385 литров) и тесный Volvo EX30 (318 литров).

Экономичность Audi A2 e-tron

Audi позиционирует A2 e-tron как "самую экономичную серийную модель в истории бренда". В правильной конфигурации маленький e-tron потребляет всего 12,8 кВт⋅ч на 100 км.

Коэффициент аэродинамического сопротивления A2 составляет всего 0,24, чему способствуют закрытое днище, активная система охлаждения, аэродинамические колеса и продуманные элементы вокруг колесных арок, предназначенные для сглаживания турбулентности воздуха.

Емкость батарей

Существуют три варианта емкости батарей: 52, 61 и 84 кВт⋅ч, так что найдется вариант практически для любого сценария использования.

Батарея на 52 кВт⋅ч предусматривает электродвигатель мощностью 168 л.с. (170 л.с. / 125 кВт), что способствует разгону авто до 100 км/ч за 8,8 секунды и преодолевать 422 км без подзарядки.

В Audi A2 e-tron предусмотрено несколько вариантов батарей Фото: carscoops.com

Блок на 61 кВт⋅ч включает электродвигатель мощностью 187 л.с. (190 л.с. / 140 кВт), сокращая время разгона до 7,9 секунды и обеспечивая удобный прирост запаса хода до 515 км.

Ну и третий вариант, батарея на 84 кВт⋅ч — это мощность 228 л.с. (231 л.с. / 170 кВт), время разгона — 7 секунд и запас хода в 645 км.

Флагманская версия мощностью 322 л.с. (326 PS / 240 кВт) разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунды и преодолевает 629 км. Это также единственный A2, способный разгоняться до 200 км/ч вместо 150 км/ч.

Все Audi A2 e-tron будут заднеприводными Фото: carscoops.com

Максимальная мощность зарядки постоянным током составляет 183 кВт для автомобилей с большими батареями, для зарядки которых от 10% до 80% требуется всего 29 минут.

Две меньшие по размеру батареи, судя по их скромной мощности зарядки в 100 кВт, обещают еще худшие результаты, но благодаря своей крошечной емкости они сокращают время зарядки до 24 минут. Как и другие электромобили VW MEB, эта модель поддерживает двунаправленную зарядку.

Кроме того, этот электромобиль поддерживает технологию двунаправленной зарядки, позволяющей использовать электромобиль в качестве резервного источника питания для бытовых приборов или частного дома.

Новинка будет доступна исключительно с задним приводом.

Интерьер

Интерьер А2 e-tron оформлен по концепции Softwrap с мягкой тканевой отделкой.

В салоне авто внимание привлекает 11,9-дюймовый цифровой дисплей приборной панели, который соседствует с 12,8-дюймовым изогнутым сенсорным экраном, а рычаг переключения передач переместился на рулевую колонку.

Это освободило больше места на центральной консоли для зарядной панели Qi 2.2, которая может одновременно заряжать два смартфона мощностью до 25 Вт.

А2 снабжен магнитной системой Fidlock, которая позволяет владельцам прикреплять такие вещи, как подстаканники и сумки с зарядными кабелями, к специальным точкам в салоне и багажнике.

Начало продаж электромобиля в Европе запланировано на конец 2026 года по стартовой цене от 38 350 евро в Германии.

Напомним, в Украину прибыл новейший заряженный Audi за 6 миллионов.

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