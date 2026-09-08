Mercedes перетворить Гелендваген на "розумний" човен: подробиці нового патенту

Німецький автогігант Mercedes вирішив розширити можливості позашляховика G-класу та навчити його плавати.

Mercedes-Benz G 580 з технологією EQ вже здатний долати серйозні водні перешкоди, але новий патент описує щось набагато незвичайніше. Це потенційно може дозволити електричному G-класу плавати та пересуватися по воді, як "розумний" човен, повідомляє CarBuzz.

Автором цієї ідеї є Йорг Кнайп (Joerg Kneip), котрий придумав, як замінити громіздкі корпусні човни на більш елегантне рішення.

Для забезпечення плавучості запропонована система використовує знімні надувні або пінопластові секції всередині колісних арок.

Коли водій вирішує, що шлях через озеро коротший, ніж об’їзний, бортовий компресор надуває ці елементи. Система керування може регулювати тиск у кожній камері окремо, що дозволяє збалансувати пристрій, компенсуючи нерівномірне навантаження або силу течії, щоб автомобіль не перекинувся в першому ж затоні або при сильній течії.

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З встановленими вставками шини та колеса позашляховика, як і раніше, зможуть повертатися та керуватися, а також підійматися й опускатися, але діятимуть як гребні гвинти, керовані інтелектуальною системою автомобіля.

Для подолання нерівностей підвіска не потребує таких рухів, але для забезпечення керованості використовується її хід. Вибір ідеальної висоти для повороту коліс оптимізує рух, і замість того, щоб борсатися у воді, позашляховик просто пливатиме по воді за принципом човна.

На електричному позашляховику система може вносити невеликі зміни у вихідну потужність між чотирма колесами і навіть змінювати напрямок обертання одного або кількох із них. Це допоможе позашляховику тримати курс під час руху по воді.

Щоб спускатися та виїжджати з рухомої води, у патенті Бенца описано регулювання потужності кожного колеса для утримання автомобіля на березі. Також буде забезпечено точне керування зчепленням шини з берегом одразу після контакту, щоб колесо не прослизало і не врізалося в берег.

У патенті навіть описано зберігання плавучих пристроїв — надувних або пінопластових — у тому місці, де зазвичай знаходиться запасне колесо. Для їхнього накачування перед встановленням можна використовувати компресор із набору для ремонту шин.

Ідея плаваючого Mercedes з’явилася не сьогодні. У грудні 2025 року Mercedes-Benz Group опублікувала ще один патент, DE102024002781B3, у якому детально описується плавучий транспортний засіб із пристроєм плавучості та окремим морським освітленням для пересування по воді.

Незважаючи на гучний анонс, до серійного виробництва амфібії Mercedes ще далеко. Патент захищає технічну ідею, але він не гарантує, що вона з’явиться в автосалонах.

Справжня інтрига розпочнеться, якщо Mercedes продемонструє робочий прототип або навіть офіційно почне говорити про таку систему. Поки що компанія не зробила ні того, ні іншого.

Нагадаємо, у Києві з’явився найновіший британський суперкар із 700-сильним двигуном Mercedes.

Також повідомлялося, що попередню модель Mercedes Sprinter переобладнали на потужний мікроавтобус.