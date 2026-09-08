Mercedes превратит Гелендваген в "умную" лодку: детали нового патента

Немецкий автогигант Mercedes решил расширить возможности внедорожника G-класса и научить его плавать.

Mercedes-Benz G 580 с технологией EQ уже способен преодолевать серьезные водные преграды, но новый патент описывает нечто гораздо более необычное. Это потенциально может позволить электрическому G-классу плавать и передвигаться по воде, как "умная" лодка, сообщает CarBuzz.

Авторство идеи принадлежит Йоргу Кнайпу (Joerg Kneip), который придумал, как заменить громоздкие корпусные лодки более элегантным решением.

Для обеспечения плавучести предложенная система использует съемные надувные или пенопластовые секции внутри колесных арок.

Когда водитель решает, что путь через озеро короче, чем обходной, бортовой компрессор надувает эти элементы. Система управления может регулировать давление в каждой камере отдельно, что позволяет балансировать устройство, компенсируя неравномерную нагрузку или силу течения, чтобы автомобиль не перевернулся в первом же попавшемся затоне или при сильном течении.

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С установленными вставками шины и колеса внедорожника по-прежнему смогут поворачиваться и управляться, а также подниматься и опускаться, но будут действовать, как гребные винты, управляемые интеллектуальной системой машины.

Для преодоления неровностей подвеска не требует таких движений, но для поддержания управляемости используется ее ход. Подбор идеальной высоты для поворота колес оптимизирует движение, и вместо того, чтобы барахтаться в воде, внедорожник просто будет плыть по воде по принципу лодки.

На электрическом внедорожнике система может вносить небольшие изменения в выходную мощность между четырьмя колесами и даже реверсировать одно или несколько из них. Это поможет внедорожнику оставаться на курсе во время плавания.

Чтобы спускаться и выезжать из движущейся воды, в патенте Benz описывается управление мощностью каждого колеса для удержания автомобиля на берегу. Также будет обеспечено точное управление сцеплением шины с берегом сразу после контакта, чтобы колесо не проскальзывало и не врезалось в берег.

Патент даже описывает хранение плавучих устройств, надувных или пенопластовых, там, где обычно находится запасное колесо. Для их накачивания перед установкой можно использовать компрессор из комплекта для ремонта шин.

Идея плавающего Mercedes появилась не сегодня. В декабре 2025 года Mercedes-Benz Group опубликовала еще один патент, DE102024002781B3, где подробно описывается плавающее транспортное средство с устройством плавучести и отдельным морским освещением для передвижения по воде.

Несмотря на громкий анонс, до серийного производства амфибии Mercedes еще далеко. Патент защищает техническую идею, но он не гарантирует, что она дойдет до автосалонов.

Настоящая интрига начнется, если Mercedes покажет рабочий прототип или даже официально начнет говорить о такой системе. Пока компания не сделала ни того, ни другого.

Напомним, в Киеве появился новейший британский суперкар с 700-сильным двигателем Mercedes.

Также сообщалось, что предшественника Mercedes Sprinter переделали в заряженный микроавтобус.