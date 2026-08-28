Маршрутка с "огоньком": предшественника Mercedes Sprinter переделали в заряженный микроавтобус (фото)

Старенький микроавтобус Mercedes-Benz O 319 1960 года обрёл новую жизнь. Теперь это спортивная маршрутка с 430-сильным двигателем V8.

Реставрацию и тюнинг Mercedes O 319 выполнила компания M&M Specialties из Калифорнии. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Микроавтобус получил 430-сильный двигатель V8 от Corvette Фото: Bring a Trailer

Микроавтобус O 319 — представитель семейства коммерческих моделей, выпускавшихся с 1955 по 1967 год. По сути, это предшественник Mercedes Sprinter. После доработки его продали за 66 000 долларов.

Mercedes O 319 получил новую приборную панель Фото: Bring a Trailer

Кузов микроавтобуса O 319 был отреставрирован и получил двухцветную окраску, а хромированные детали заменили на черные. В 15-местном салоне обновили отделку и установили современные циферблаты приборов.

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Но самые интересные изменения произошли в моторном отсеке Mercedes O 319. Туда установили большой 6,2-литровый V8 LS3 мощностью 430 сил от Chevrolet Corvette. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

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В салоне заменили отделку Фото: Bring a Trailer

Кроме того, установили переднюю независимую подвеску и дисковые тормоза на всех колесах. Жесткость кузова повысили с помощью распорок. Также Mercedes O 319 занизили и установили современные шины Bridgestone Potenza RE050 размером 255/40 R18 спереди и 345/35 R19 сзади.

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