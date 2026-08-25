Произведение искусства за $3,5 миллиона: в Польше создали самый дорогой "Гелендваген" (фото)

Mercedes-Benz G-Class получил эксклюзивную роскошную версию. Авто выпустили в единственном экземпляре и оценили в 3,5 миллиона долларов.

Самый дорогой "Гелендваген" — творение польского ателье Carlex Design, уже несколько лет выполняющее дорогой тюнинг Mercedes G-Class. О проекте, названном G-Stallion, рассказали на его сайте.

Салон украсили патинированной кожей Фото: Carlex Design

Особый "Гелендваген" был создан специально для Международной выставки охоты и конного спорта ADIHEX в Абу-Даби. Работы над автомобилем продолжались 3000 часов.

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Mercedes G-Class G-Stallion получил новую алюминиевую крышу, украшенную изящной гравировкой с узорами и изображением арабского жеребца. Все работы выполнялись вручную, а "натурщиком" для портрета стал конь Погром, который является одним из самых дорогих в Польше. Краска для кузова содержит алмазную пыль.

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Цена Mercedes G-Class Carlex составляет 3,5 миллиона долларов Фото: Carlex Design

Салон "Гелендвагена" украшен дорогой патинированной кожей и алькантарой. Алюминиевый декор с гравировкой есть и внутри, а пол багажника обшили деревом.

Пол багажника украшен деревом Фото: Carlex Design

Силовой агрегат "Гелендвагена" не претерпел изменений. За основу для G-Stallion взяли Mercedes-AMG G63 с 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 585 сил.

Ранее Фокус рассказывал о тюнингованном Mercedes 60-х годов с 510-сильным V8.

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