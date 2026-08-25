Витвір мистецтва за $3,5 мільйона: у Польщі створили найдорожчий "Гелендваген" (фото)

Mercedes-Benz G-Class отримав ексклюзивну розкішну версію. Авто випустили в єдиному екземплярі та оцінили в 3,5 мільйона доларів.

Найдорожчий "Гелендваген" — творіння польського ательє Carlex Design, яке вже кілька років виконує дорогий тюнінг Mercedes G-Class. Про проєкт, названий G-Stallion, розповіли на його сайті.

Салон оздобили патинованою шкірою Фото: Carlex Design

Особливий "Гелендваген" створили спеціально для Міжнародної виставки полювання та кінного спорту ADIHEX в Абу-Дабі. Роботи над автомобілем тривали 3000 годин.

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Mercedes G-Class G-Stallion отримав новий алюмінієвий дах, прикрашений витонченим гравіюванням із візерунками та зображенням арабського жеребця. Усі роботи виконувалися вручну, а "натурником" для портрету став кінь Погром, який є одним із найдорожчих у Польщі. Фарба для кузова містить алмазний пил.

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Ціна Mercedes G-Class Carlex становить 3,5 мільйона доларів Фото: Carlex Design

Салон "Гелендвагена" оздобили дорогою патинованою шкірою та алькантарою. Алюмінієвий декор із гравіюванням є і всередині, а підлогу багажника обшили деревом.

Підлогу багажника оздобили деревом Фото: Carlex Design

Силовий агрегат "Гелендвагена" не зазнав змін. За основу для G-Stallion взяли Mercedes-AMG G63 із 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 585 сил.

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