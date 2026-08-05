Mercedes Sprinter превратили в комфортабельный дом на колесах премиум-класса (фото)

Немецкий производитель автодомов Laika представил новую роскошную модель Kreos H5109 MB. В её основе лежит микроавтобус Mercedes Sprinter.

Новую модель Laika Kreos H5109 MB представят на выставке кемперов и домов на колесах в Дюссельдорфе. Об этом сообщает сайт Motor1.

Автодом, построенный на шасси Mercedes Sprinter

Автодом Laika Kreos H5109 MB создан на шасси микроавтобуса Mercedes Sprinter 417 с 170-сильным турбодизелем и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Впрочем, внешне он кардинально отличается от донора, ведь получил полностью новый кузов.

В отделке салона использованы экокожа и ореховое дерево. На водительском месте установлены система климат-контроля и мультимедийная система MBUX, а передние сиденья теперь можно развернуть.

Салон отделан экокожей и деревом

Внутри установлена широкая двуспальная кровать и два одноместных дивана. В гостиной стоит круглый обеденный стол, а также здесь есть множество шкафов и телевизор.

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На кухне нашлось место для газовой плиты с тремя конфорками, духовки, раковины и холодильника. Кроме того, внутри оборудовали санузел с тропическим душем.

Внутри есть четыре спальных места, кухня и санузел

Автодом Mercedes оснащен 170-литровым баком для воды и 146-литровой емкостью для отходов. Управлять некоторыми функциями можно через смартфон.

Кстати, недавно был представлен роскошный автодом стоимостью 2,2 миллиона евро на базе грузовика Mercedes-Benz.

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