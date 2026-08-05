Mercedes Sprinter перетворили на комфортний дім на колесах преміумкласу (фото)
Німецький виробник будинків на колесах Laika представив нову люксову модель Kreos H5109 MB. В її основі лежить мікроавтобус Mercedes Sprinter.
Новий Laika Kreos H5109 MB презентують на виставці кемперів та будинків на колесах у Дюссельдорфі. Про це повідомляє сайт Motor1.
Автодім Laika Kreos H5109 MB створений на шасі мікроавтобуса Mercedes Sprinter 417 зі 170-сильним турбодизелем та 9-ступінчастою автоматичною КПП. Утім, зовні він кардинально відрізняється від донора, адже отримав повністю новий кузов.
В оздобленні салону використали екошкіру та горіхове дерево. На водійському місці є клімат-контроль та мультимедійна систему MBUX, а передні крісла тепер можна розвернути.
Усередині розмістили широке двоспальне ліжко та два одномісних дивани. У вітальні встановлено круглий обідній стіл, також тут є численні шафи та телевізор.
На кухні знайшлося місце для газової плити з трьома конфорками, духовки, раковини та холодильника. Крім того, усередині встановили санвузол із тропічним душем.
Автодім Mercedes оснащений 170-літровим баком для води та 146-літровою ємністю для відходів. Керувати частиною функцій можна через смартфон.
До речі, нещодавно представили розкішний автодім за 2,2 мільйона євро на базі вантажівки Mercedes-Benz.
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