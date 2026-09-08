У мережу потрапили шпигунські фото оновленого Lexus LBX Morizo RR 2027: що зміниться (фото)

У 2024 році Lexus представив автомобіль LBX Morizo RR, який прозвали "маленькою ракетою".

У 2027 році на автомобіль очікують певні оновлення, судячи зі шпигунських фотографій, зроблених під час тестових заїздів моделі, повідомляє Autoevolution.

Lexus LBX Morizo ​​RR, створений на базі Toyota GR Yaris, може отримати більш яскраву версію у 2027 році.

Як видно на знімках, камуфляжна плівка покриває більшу частину передньої частини, дах, пороги та задній бампер.

Дах виготовлено з вуглецевого волокна, що допомагає цьому автомобілю виділятися на тлі попередньої моделі. Таким чином, LBX Morizo ​​RR 2027 року має важити менше та керуватися трохи краще завдяки нижчому центру ваги.

Про використання вуглеволокна свідчить і відкрита частина навколо зони заднього номерного знака. Судячи з усього, матеріалом також є вуглепластик, що забезпечує більшу економію ваги, ніж очікувалося спочатку.

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Аеродинамічний спойлер моделі також було доопрацьовано, додавши додаткову кромку, що надає задній частині більш рішучого вигляду.

Поки що невідомо, чи виготовлено його з вуглеволокна, але, якщо міркувати логічно, поєднання його з полегшеним дахом та відповідно полегшеними задніми дверима мало б великий сенс з огляду на прагнення до комфортного водіння та підвищення продуктивності.

Виробники також змінили повітроводи навколо подвійних вихлопних труб, збільшивши їх.

Аналітики зазначають, що нинішня модель LBX Morizo RR з двигуном G16E-GTS від GR Yaris надає цьому преміум-бренду безліч можливостей для модернізації.

Невеликий, але потужний позашляховик розвиває близько 300 к.с. при робочому об’ємі двигуна 1,6 літра. Електрична підтримка практично відсутня. Незважаючи на лише три циліндри, максимальний крутний момент становить 400 Нм.

Судячи з обладнання, що видно на цих фотографіях, готовий автомобіль буде не просто косметичним оновленням. Автовиробнику, можливо, вдасться досягти й більшого крутного моменту.

Цей прототип робить еволюцію 2027 року особливо інтригуючою, оскільки Lexus уже продемонстрував готовність вивести LBX далеко за межі його початкового призначення.

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