В сеть попали шпионские фото обновленного Lexus LBX Morizo ​​RR 2027: что изменится (фото)

В 2024 году Lexus представил авто LBX Morizo RR, который окрестили "маленькой ракетой".

В 2027 году на автомобиль ожидают некоторые обновления, судя по шпионским фотографиям, сделанным во время тестовых заездов модели, сообщает Autoevolution.

Созданный на основе Toyota GR Yaris, Lexus LBX Morizo ​​RR может получить более яркую версию в 2027 году.

Как видно на кадрах, камуфляжная пленка покрывает большую часть передней части, крышу, пороги и задний бампер.

Крыша сделана из углеродного волокна, что помогает этому автомобилю выделяться на фоне предыдущей модели. Таким образом, LBX Morizo ​​RR 2027 года должен весить меньше и управляться немного лучше благодаря более низкому центру тяжести.

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Об использовании углеволокна свидетельствует и открытая часть вокруг области заднего номерного знака. По всей видимости, материалом также является углепластик, что приводит к большей экономии веса, чем ожидалось изначально.

Аэродинамический спойлер модели также был переработан, получив дополнительную кромку, которая придает задней части более целеустремленный вид.

Пока неясно, изготовлен ли он из углеволокна, но, если рассуждать логически, сочетание его с облегченной крышей и аналогично облегченной задней дверью имело бы большой смысл в стремлении к комфортному вождению и повышению производительности.

Производители также изменили воздуховоды вокруг двойных выхлопных патрубков, увеличив их.

Аналитики отмечают, что нынешний LBX Morizo ​​RR с двигателем G16E-GTS от GR Yaris предоставляет люксовому бренду множество вариантов для модернизации.

Небольшой, но мощный внедорожник развивает около 300 л.с при рабочем объеме двигателя 1,6 литра. Электрической поддержки практически нет. Несмотря на всего три цилиндра, максимальный крутящий момент оценивается в 400 Нм.

Судя по оборудованию, видимому на этих фотографиях, готовый автомобиль будет не просто косметическим обновлением. Автопроизводителю, возможно, удастся добиться и большего крутящего момента.

Этот прототип делает эволюцию 2027 года особенно интригующей, поскольку Lexus уже продемонстрировал готовность вывести LBX далеко за рамки его первоначального предназначения.

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