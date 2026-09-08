Xiaomi перетворила популярний електрокросовер на будинок на колесах за $44 тисячі (відео)

Автомобільний підрозділ Xiaomi офіційно представив у Китаї лінійку позашляховиків SkyNomad, один із яких — це, буквально, компактний дім на колесах.

Вперше трансформований салон та спальне місце на даху моделі N90 Max були представлені ще в липні, повідомляє ресурс Digital Trends.

Тепер компанія оголосила ціну на спеціальну версію N90 Max Explorer Edition: вона становить 299 900 юанів (близько $44 100 ). Базова семимісна версія N90 Max коштує від 269 900 юанів (близько $39 700), що на 30 000 юанів дешевше за ціну, заявлену раніше на етапі попереднього замовлення.

Дім на колесах одним натисканням кнопки

Електричний підйомний дах у версії Explorer Edition інтегрований у кузов автомобіля. При натисканні кнопки на стоянці він піднімається, створюючи окремий простір на верхньому рівні та збільшуючи максимальну висоту салону до 2294 мм. Це дозволяє встати всередині позашляховика на повний зріст, щоб переодягнутися, розім’ятися або пересуватися по салону, не проводячи всю поїздку в зігнутому положенні.

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Розміри верхнього спального модуля становлять 2110 на 985 мм. Він витримує навантаження до 200 кг.

Модуль оснащений п’ятьма вікнами з москітними сітками, власною системою освітлення, двома дефлекторами кондиціонера, портом USB-C (потужністю 18 Вт) та магнітними кріпленнями для аксесуарів.

У складеному стані дах збільшує висоту автомобіля лише на 10 см, а коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,245.

Ось так виглядає автомобіль, коли спальне місце складено та закрито Фото: Xiaomi

Xiaomi також передбачила у конструкції даху систему безпеки. Підняти дах можна лише тоді, коли автомобіль припаркований подалі від доріг загального користування. Механізм пройшов випробування, що включали 10 000 циклів відкривання та закривання.

У салоні версія Explorer відрізняється від стандартного семимісного N90 Max п’ятимісною компоновкою. Сидіння другого ряду складаються, утворюючи рівне спальне місце розміром 1,87 на 1,24 метра з функціями підігріву та вентиляції.

Передбачено навіть підігрів підлоги, що робить такий варіант набагато привабливішим порівняно зі звичайним розміщенням матраца в багажнику простого позашляховика.

Система оснащена функціями виявлення перешкод, попередження про габаритну висоту та механізмами захисту від випадкового спрацьовування.

Наразі ця опція доступна лише на китайському ринку.

Потужність і запас ходу

Кемпер має власні показники запасу ходу. Xiaomi SkyNomad N90 Max Explorer Edition оснащений акумулятором ємністю 76 кВт·год та бензиновим турбодвигуном об’ємом 1,5 літра, який виконує роль генератора (range extender). При цьому колеса приводяться в рух електродвигунами.

За даними Xiaomi, запас ходу на електротязі становить 462 км, а сумарний запас ходу — 1688 км згідно з китайським циклом випробувань CLTC. Ці показники дещо відрізняються від характеристик стандартної моделі N90 Max (464 км на електротязі та 1705 км загалом).

Нагадаємо, що Xiaomi надасть довічну гарантію на акумулятори гібридних моделей.

Також повідомлялося, що були представлені найновіші кросовери Xiaomi з бензиновим двигуном.