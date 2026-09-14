У Києві запрацює режим світлофора "Усім червоний": що потрібно знати

З 15 вересня о 9:00 у Києві розпочнеться поетапне запровадження режиму світлофорного регулювання "Усім червоний" під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання на честь загиблих у результаті російської агресії.

Відповідні зміни вніс Київрада за дорученням міського голови, а технічну реалізацію режиму на мережі світлофорів забезпечує КП "Центр організації дорожнього руху", повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Як працюватиме цей режим?

О 9:00 світлофори в зоні дії режиму одночасно подаватимуть червоний сигнал для всіх учасників руху — автомобілів, пішоходів та велосипедистів. Через систему оповіщення транслюватиметься повідомлення про початок хвилини мовчання та відлік її тривалості. О 9:01 світлофори повернуться до звичайного режиму роботи.

Під час хвилини мовчання наземний громадський транспорт зупинятиметься, але цей сигнал не обмежує проїзд транспорту екстрених служб із увімкненими маячками та звуковими сигналами.

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Під час повітряної тривоги світлофори працюватимуть у звичайному режимі.

Де діятиме режим "Усім червоний"?

Як пояснили в КМДА, на першому етапі система працюватиме на 18 світлофорних об’єктах у центральній частині міста: на площі Українських Героїв, Європейській площі, бульварі Тараса Шевченка, Бессарабському проїзді, вулицях Хрещатик, Басейній, Великій Васильківській, Євгенія Чикаленка, Володимирській та Прорізній.

Влада наголошує, що загальні правила дорожнього руху щодо проїзду на червоний сигнал світлофора залишаються без змін.

У КМДА закликали і водіїв, і пішоходів щодня долучатися до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанувати пам’ять загиблих внаслідок збройної агресії Росії проти України.

У січні минулого року пропонувалося сповіщати киян про початок хвилини мовчання за допомогою мобільного додатка "Київ Цифровий", оголошень у громадському транспорті та систем звукового оповіщення на Майдані Незалежності та Хрещатику, а в травні 2026 року ЗМІ повідомили, що в Україні офіційно запускатимуть сирени для хвилини мовчання.

Нагадаємо, мешканка Київської області обурилася через хвилину мовчання.