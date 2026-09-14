В Киеве заработает режим светофора "Всем красный": что нужно знать

С 15 сентября в 9:00 в Киеве начнется поэтапное внедрение режима светофорного регулирования "Всем красный" во время ежедневной общенациональной минуты молчания по погибшим в результате российской агрессии.

Соответствующие изменения внес Киевсовет по поручению городского головы, а техническую реализацию режима на светофорной сети обеспечивает КП "Центр организации дорожного движения", сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Как будет работать режим?

В 9:00 светофоры в зоне действия режима будут одновременно подавать красный сигнал для всех участников движения — автомобилей, пешеходов и велосипедистов. Через систему оповещения будет транслироваться сообщение о начале минуты молчания и отсчете ее продолжительности. В 9:01 светофоры вернутся в обычный режим работы.

Во время минуты молчания будет останавливаться наземный общественный транспорт, но сигнал не ограничивает проезд транспорта экстренных служб со включенными маяками и звуковыми сигналами.

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Во время воздушной тревоги светофоры будут работать в обычном режиме.

Где будет работать режим "Всем красный"?

Как объяснили в КГГА, на первом этапе режим будет работать на 18 светофорных объектах центральной части города: на площади Украинских Героев, Европейской площади, бульваре Тараса Шевченко, Бессарабском проезде, улицах Крещатик, Бассейной, Большой Васильковской, Евгения Чикаленко, Владимирской и Прорезной.

Власти подчеркивают, что общие правила дорожного движения по проезду на красный сигнал светофора остаются без изменений.

В КГГА призвали и водителей, и пешеходов ежедневно приобщаться к общенациональной минуте молчания и почтить память погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

В январе прошлого года оповещать киевлян о начале минуты молчания предлагали через мобильное приложение "Киев Цифровой", объявления в общественном транспорте и системы звукового оповещения на Майдане Независимости и Крещатике, а в мае2026-го СМИ сообщили, что в Украине официально будут запускать сирены для минуты молчания.

Напомним, жительница Киевской области возмутилась из-за минуты молчания.