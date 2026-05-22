Каждое утро в 09:00: в Украине официально будут запускать сирены для минуты молчания

Кабинет министров Украины разрешил использовать системы оповещения для объявления общенациональной минуты молчания ежедневно в 09:00. Также их будут включать во время акции "Зажги свечу" в память о жертвах Голодомора.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу, 22 мая.

По ее словам, системы оповещения будут использовать для ежедневного чествования памяти погибших в результате войны и во время ежегодной акции в четвертую субботу ноября.

"Формируем новую культуру памяти. Ежедневная минута молчания — важная ее составляющая и проявление нашего уважения к павшим защитникам и защитницам, гражданским гражданам", — написала Свириденко.

11 февраля 2026 года Верховная Рада приняла законопроект №14144, который официально устанавливает общенациональную минуту молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. В марте закон подписал Владимир Зеленский.

Напомним, в декабре 2025 года правительство ввело новую систему воздушных тревог с разделением на районы. Сигналы начали включать только там, где есть непосредственная угроза, а не по всей области одновременно. По данным правительства, это позволило сократить продолжительность тревог в ряде регионов и уменьшить простои для бизнеса и критической инфраструктуры.

Также в июле 2025 года на Киевщине запустили дифференцированную систему воздушных тревог. Сигналы начали включать отдельно по районам в зависимости от реальной угрозы, а не по всей области одновременно. Тогда систему протестировали совместно с Воздушными силами и ГСЧС, а в ОВА заявили, что она должна работать даже во время отключений света и связи.

В 2023 году сообщалось о возможном запуске в Киеве израильской системы оповещения Tzeva Adom, которая способна определять направление ракет и включать сирены только в районах реальной угрозы. Тогда в посольстве Украины в Израиле заявляли, что систему уже тестируют и она должна ускорить передачу сигналов тревоги.