Без "Красного цвета": почему Киеву не подходит израильская система оповещения

Вопрос внедрения израильской системы раннего оповещения о воздушной тревоге, известной как "Красный цвет" (или Tzeva Adom, Red alert), на данный момент не рассматривается.

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О том, что Израиль начнет тестировать в украинской столице эту систему, ходили разговоры еще в 2023 году, однако на данный момент она не запущена. В интервью "Укринформу" глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сказал, что военные не считают этот формат технически целесообразным.

"Из-за плотности городской застройки и специфики угроз – в частности, "Шахедов", уже фактически действующих как реактивные снаряды, – нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам. Поэтому внедрение локального оповещения пока не рассматривается", – объяснил он.

Ткаченко призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие, поскольку каждая сирена сообщает о реальной опасности.

Что касается укрытий, которых по документам в столице насчитывается около 4000, то проблема с ними остается актуальной, отметил чиновник.

"По мнению как моему, так и специалистов ГСЧС, нынешний фонд укрытий в Киеве недостаточен – его нужно наращивать. Однако это сложная задача, учитывая плотную и хаотическую застройку города, которая формировалась десятилетиями", – отметил он.

В качестве примера Ткаченко привел Шевченковский район, где высотки, дома 60-х годов, детсады, узкие подворья. В таких условиях строительство новых защитных сооружений чрезвычайно сложно и дорого.

"Однако мы ищем альтернативные пути. Один из них – привлечение имеющихся подземных помещений, еще не включенных в официальный фонд защитных сооружений гражданской защиты: это паркинги, подвалы, технические помещения. Их нужно исследовать, ставить на учет, приспосабливать к требованиям. По моему мнению, все подземные пространства, которые могут использоваться в качестве укрытия, должны выполнять именно эту функцию", – подчеркнул глава КГВА.

Что представляет собой Tzeva Adom

Система Tzeva Adom предназначена для обнаружения ракет и беспилотников и отслеживания траектории их движения с помощью радаров. Она просчитывает время приближения воздушных объектов, представляющих опасность, и затем дает сигнал, указывающий, сколько минут/секунд есть у людей, чтобы спрятаться в безопасное место.

Одно из главных преимуществ "Красного цвета" в том, что система способна просчитать не только время, но и место попадания запущенных ракет, позволяя тем самым локализовать площадь работы системы оповещения для конкретного города.

Этой системе приписывают спасение сотен жизней в Израиле в течение многих лет во время вспышек насилия от террористических групп в секторе Газа и Ливане, которые запускали тысячи снарядов по израильским городам.

В последние годы точность системы повысили, чтобы она могла ограничить оповещение отдельными районами крупных городов.

В ноябре 2023 года чезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что новая система поможет выявлять, куда именно направляются вражеские ракеты и она должна заработать уже в ближайшее время:

"После преодоления всех технических моментов элементы системы начали тестировать в Киеве. Система, которая сможет четко прогнозировать куда нацелена та или иная угроза с воздуха".

Ожидалось, что подключение к украинской радиолокационной системе позволит быстрее передавать уведомления пользователям мобильных телефонов и включать сирены воздушной тревоги только в тех местах, где есть реальная опасность ракетного обстрела.

Ранее Фокус писал, что в КГВА пригрозили тем, кто "терроризирует" столицу во время тревоги на мотоциклах и авто.