Без "Червоного кольору": чому Києву не підходить ізраїльська система оповіщення
Питання впровадження ізраїльської системи раннього оповіщення про повітряну тривогу, відомої як "Червоний цвіт" (або Tzeva Adom, Red alert), наразі не розглядається.
Про те, що Ізраїль почне тестувати в українській столиці цю систему, ходили розмови ще 2023 року, проте наразі її не запущено. В інтерв'ю "Укрінформу" голова Київської МВА Тимур Ткаченко сказав, що військові не вважають цей формат технічно доцільним.
"Через щільність міської забудови та специфіку загроз — зокрема, "Шахедів", які вже фактично діють як реактивні снаряди, — немає можливості оперативно і точно розрізняти загрозу за районами. Тому впровадження локального оповіщення поки що не розглядається", — пояснив він.
Ткаченко закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і йти в укриття, оскільки кожна сирена повідомляє про реальну небезпеку.
Що стосується укриттів, яких за документами в столиці налічується близько 4000, то проблема з ними залишається актуальною, зазначив чиновник.
"На думку як мою, так і фахівців ДСНС, нинішній фонд укриттів у Києві недостатній — його потрібно нарощувати. Однак це складне завдання з огляду на щільну та хаотичну забудову міста, яка формувалася десятиліттями", — зазначив він.
Як приклад Ткаченко навів Шевченківський район, де висотки, будинки 60-х років, дитсадки, вузькі подвір'я. У таких умовах будівництво нових захисних споруд надзвичайно складне і дороге.
"Однак ми шукаємо альтернативні шляхи. Один із них — залучення наявних підземних приміщень, які ще не включені до офіційного фонду захисних споруд цивільного захисту: це паркінги, підвали, технічні приміщення. Їх потрібно досліджувати, ставити на облік, пристосовувати до вимог. На мою думку, усі підземні простори, які можуть використовуватися як укриття, мають виконувати саме цю функцію", — наголосив голова КМВА.
Що являє собою Tzeva Adom
Система Tzeva Adom призначена для виявлення ракет і безпілотників і відстеження траєкторії їхнього руху за допомогою радарів. Вона прораховує час наближення повітряних об'єктів, що становлять небезпеку, і потім дає сигнал, що вказує, скільки хвилин/секунд є у людей, щоб сховатися в безпечне місце.
Одна з головних переваг "Червоного кольору" в тому, що система здатна прорахувати не тільки час, а й місце потрапляння запущених ракет, даючи змогу локалізувати площу роботи системи оповіщення для конкретного міста.
Цій системі приписують порятунок сотень життів в Ізраїлі впродовж багатьох років під час спалахів насильства від терористичних груп у секторі Газа та Лівані, які запускали тисячі снарядів по ізраїльських містах.
Останніми роками точність системи підвищили, щоб вона могла обмежити оповіщення окремими районами великих міст.
У листопаді 2023 року надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявляв, що нова система допоможе виявляти, куди саме прямують ворожі ракети, і вона має запрацювати вже найближчим часом:
"Після подолання всіх технічних моментів елементи системи почали тестувати в Києві. Система, яка зможе чітко прогнозувати куди націлена та чи інша загроза з повітря".
Очікувалося, що підключення до української радіолокаційної системи дасть змогу швидше передавати сповіщення користувачам мобільних телефонів і вмикати сирени повітряної тривоги тільки в тих місцях, де є реальна небезпека ракетного обстрілу.
Раніше Фокус писав, що в КМВА пригрозили тим, хто "тероризує" столицю під час тривоги на мотоциклах і авто.