Без "Червоного кольору": чому Києву не підходить ізраїльська система оповіщення

Питання впровадження ізраїльської системи раннього оповіщення про повітряну тривогу, відомої як "Червоний цвіт" (або Tzeva Adom, Red alert), наразі не розглядається.

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Про те, що Ізраїль почне тестувати в українській столиці цю систему, ходили розмови ще 2023 року, проте наразі її не запущено. В інтерв'ю "Укрінформу" голова Київської МВА Тимур Ткаченко сказав, що військові не вважають цей формат технічно доцільним.

"Через щільність міської забудови та специфіку загроз — зокрема, "Шахедів", які вже фактично діють як реактивні снаряди, — немає можливості оперативно і точно розрізняти загрозу за районами. Тому впровадження локального оповіщення поки що не розглядається", — пояснив він.

Ткаченко закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і йти в укриття, оскільки кожна сирена повідомляє про реальну небезпеку.

Що стосується укриттів, яких за документами в столиці налічується близько 4000, то проблема з ними залишається актуальною, зазначив чиновник.

"На думку як мою, так і фахівців ДСНС, нинішній фонд укриттів у Києві недостатній — його потрібно нарощувати. Однак це складне завдання з огляду на щільну та хаотичну забудову міста, яка формувалася десятиліттями", — зазначив він.

Як приклад Ткаченко навів Шевченківський район, де висотки, будинки 60-х років, дитсадки, вузькі подвір'я. У таких умовах будівництво нових захисних споруд надзвичайно складне і дороге.

"Однак ми шукаємо альтернативні шляхи. Один із них — залучення наявних підземних приміщень, які ще не включені до офіційного фонду захисних споруд цивільного захисту: це паркінги, підвали, технічні приміщення. Їх потрібно досліджувати, ставити на облік, пристосовувати до вимог. На мою думку, усі підземні простори, які можуть використовуватися як укриття, мають виконувати саме цю функцію", — наголосив голова КМВА.

Що являє собою Tzeva Adom

Система Tzeva Adom призначена для виявлення ракет і безпілотників і відстеження траєкторії їхнього руху за допомогою радарів. Вона прораховує час наближення повітряних об'єктів, що становлять небезпеку, і потім дає сигнал, що вказує, скільки хвилин/секунд є у людей, щоб сховатися в безпечне місце.

Одна з головних переваг "Червоного кольору" в тому, що система здатна прорахувати не тільки час, а й місце потрапляння запущених ракет, даючи змогу локалізувати площу роботи системи оповіщення для конкретного міста.

Цій системі приписують порятунок сотень життів в Ізраїлі впродовж багатьох років під час спалахів насильства від терористичних груп у секторі Газа та Лівані, які запускали тисячі снарядів по ізраїльських містах.

Останніми роками точність системи підвищили, щоб вона могла обмежити оповіщення окремими районами великих міст.

У листопаді 2023 року надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявляв, що нова система допоможе виявляти, куди саме прямують ворожі ракети, і вона має запрацювати вже найближчим часом:

"Після подолання всіх технічних моментів елементи системи почали тестувати в Києві. Система, яка зможе чітко прогнозувати куди націлена та чи інша загроза з повітря".

Очікувалося, що підключення до української радіолокаційної системи дасть змогу швидше передавати сповіщення користувачам мобільних телефонів і вмикати сирени повітряної тривоги тільки в тих місцях, де є реальна небезпека ракетного обстрілу.

Раніше Фокус писав, що в КМВА пригрозили тим, хто "тероризує" столицю під час тривоги на мотоциклах і авто.