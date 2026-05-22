Щоранку о 09:00: в Україні офіційно запускатимуть сирени для хвилини мовчання

Кабінет міністрів України дозволив використовувати системи оповіщення для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання щодня о 09:00. Також їх вмикатимуть під час акції “Запали свічку” в пам’ять про жертв Голодомору.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у п’ятницю, 22 травня.

За її словами, системи оповіщення використовуватимуть для щоденного вшанування пам’яті загиблих унаслідок війни та під час щорічної акції в четверту суботу листопада.

“Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання — важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих захисників і захисниць, цивільних громадян”, — написала Свириденко.

11 лютого 2026 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14144, який офіційно встановлює загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України. У березні закон підписав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у грудні 2025 року уряд запровадив нову систему повітряних тривог із поділом на райони. Сигнали почали вмикати лише там, де є безпосередня загроза, а не по всій області одночасно. За даними уряду, це дозволило скоротити тривалість тривог у низці регіонів і зменшити простої для бізнесу та критичної інфраструктури.

Також у липні 2025 року на Київщині запустили диференційовану систему повітряних тривог. Сигнали почали вмикати окремо по районах залежно від реальної загрози, а не по всій області одночасно. Тоді систему протестували спільно з Повітряними силами та ДСНС, а в ОВА заявили, що вона має працювати навіть під час відключень світла та зв’язку.

У 2023 році повідомлялося про можливий запуск у Києві ізраїльської системи оповіщення Tzeva Adom, яка здатна визначати напрямок ракет і вмикати сирени лише в районах реальної загрози. Тоді в посольстві України в Ізраїлі заявляли, що систему вже тестують і вона має пришвидшити передачу сигналів тривоги.