"Рабы и полудурки": жительница Киевской области возмутилась из-за минуты молчания (видео)

Жительница Киевской области обнародовала на своей странице в TikTok видео в котором назвала "полудурками и рабами" тех, кто чтит память павших "Минутой молчания". Однако, впоследствии она удалила этот ролик, а после беседы с работниками СБУ даже записала извинения.

В частности, как пишет Telegram-канал "Труха Белая Церковь", эта женщина живет в городе Сквира. Кроме того, паблик прикрепил видео-запись на которой, она эмоционально высказывается о "минуте молчания" и людях, которые чтят погибших.

В распространенной записи женщина рассказывает, что утром 18 марта она поехала по делам и зашла в магазин накануне 9:00. В этот момент она была занята телефонным разговором по заказу строительных материалов и не обратила внимания на оповещение о минуте молчания. По ее словам, другие посетители и работники магазина остановились и склонили головы, тогда как она продолжала разговор.

Из-за замечания работника магазина женщина возмутилась и рассказала своим подписчикам, что не понимает необходимости останавливаться и молчать, а также употребила оскорбительные высказывания в адрес людей, которые придерживались традиции чествования памяти погибших.

"И тут он кричит: "Минута молчания". Я этого вообще не слышу и не понимаю, что происходит — продолжаю обсуждать заказ бетона. Обернулась и вижу, что все остановились, склонили головы. Рабы... Продавец начинает нервничать и говорит: "Женщина, вы что, глухая? Минута молчания". А я снова возвращаюсь к своему разговору. Он возмущается еще больше, а я отвечаю, что сама за себя буду отвечать и спрашиваю, почему все кричат и молчат одновременно. В итоге я вышла из магазина, ничего не купив, потому что мне нужно было решить вопрос с бетоном. Вышла на улицу со словами, что уважать нужно живых, а не мертвых".

Более того, женщина также раскритиковала активистов, которые остановили движение транспорта во время минуты молчания.

"Я выхожу на улицу и вижу, что стоят полудурки — по-другому я их назвать не могу — просто посреди дороги, остановили движение и стоят. Я хочу почитать закон о минуте молчания: там сказано, что нужно становиться на колени или обязательно останавливаться, или просто молчать в эту минуту? У меня просто нет слов. Дорог нет, медицины нет, образования нет, зато все должны останавливаться и молчать", — сказала женщина в своем видео.

Стоит заметить, что Фокус проверил страницу женщины в TikTok и заметил, что на момент написания этой она удалила или скрыла это видео.

Впоследствии она обнародовала новое видео, в котором попросила прощения за свои слова. В обращении женщина отметила, что сделала выводы после профилактической беседы с представителями СБУ. Она признала, что ее высказывания были неприемлемыми в условиях военного положения, и извинилась перед всеми, кого могла обидеть, отдельно обратившись к военнослужащим.

По состоянию на сейчас правоохранительные органы, в частности Белоцерковское районное управление полиции и СБУ, официально не комментировали этот инцидент.

Напомним, что 16 февраля Верховная Рада проголосовала за законопроект №14144 о почтении памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. В частности, документ предусматривает введение общенациональной минуты молчания как ежедневного мероприятия чествования памяти на законодательном уровне.

Ранее Фокус писал, что во Львове водитель ругался на водителя другого авто, остановившегося во время почтения памяти погибших во время "Минуты молчания". Из-за этого на львовянина правоохранители составили административный протокол за мелкое хулиганство по ст.173 УК Украины.