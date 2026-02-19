Скандал во Львове: водитель нецензурно ругался во время минуты молчания (видео)

Во Львове на водителя составили протокол за ругань во время минуты молчания. Когда авто остановились, он высунулся в окно и начал ругать другого водителя с Тернопольщины.

Скандал во время минуты молчания произошел во Львове, сообщают в пресс-службе полиции Львовской области.

Правоохранители составили протокол за хулиганство на 51-летнего львовянина, который начал ссору во время общенациональной минуты молчания в 9 утра. Мужчина агрессивно сигналил и нецензурно ругал водителя с Тернопольщины, который остановился для почтения памяти погибших.

Как говорится в сообщении, происшествие произошло 12 февраля в 09:00 на улице Малоголосковской. Во время общенациональной минуты молчания 58-летний житель Тернопольской области остановил свой автомобиль, чтобы почтить память погибших в результате вооруженной агрессии РФ.

Зато другой водитель, 51-летний житель Львова, начал сигналить, а потом начал ругать водителя и требовать от него, чтобы он уехал и освободил ему путь. Инцидент попал на камеру наблюдения.

На львовянина правоохранители составили административный протокол за мелкое хулиганство по ст.173 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — наложение штрафа до 119 гривен или общественные работы на срок до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

51-летний мужчина уже признал свою вину, сказал, что не услышал оповещения и попросил прощения.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за законопроект №14144 о чествовании памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Им предусмотрено введение общенациональной минуты молчания как ежедневного мероприятия чествования памяти на законодательном уровне.

А в Киеве предлагают останавливать работу метро ежедневно в 9:00, чтобы почтить память героев, отдавших свою жизнь на войне. Перед этим, в феврале 2025-го в Киеве решили останавливать движение коммунального транспорта во время минуты молчания. Впрочем, это решение не касалось метро.